Παναθηναϊκός – Μλαντένοβιτς: Στην Αθήνα ο Σέρβος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

Ο Σέρβος διεθνής θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Στην Αθήνα βρίσκεται απ’ τις 03:30 της Δευτέρας (12/6) ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό και να γίνει το δεύτερο θερινό απόκτημα του «τριφυλλιού» μετά τον Ζέκα Ροντρίγκες.

Ο διεθνής Σέρβος αριστερός μπακ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στους «πράσινους», σ’ ένα άκρως... συμπιεσμένο χρονικά ταξίδι για τον ίδιο, καθώς θα πρέπει να περάσει το πρωί από τα ιατρικά τεστ, στη συνέχεια να υπογράψει το νέο διετές συμβόλαιό του στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ και να αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας (12/6) πίσω στο Βελιγράδι.

Κι αυτό διότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για τους δύο προσεχείς αγώνες της, με την Ιορδανία (16/6, φιλικό στη Βιέννη) και τη Βουλγαρία (20/6, προκριματικός για το Euro2024 στο Ράζγκραντ).

«Αισθάνομαι πολύ καλά, αλλά ήρθα εδώ να περάσω από ιατρικά τεστ και μέχρι να τελειώσουν όλα δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερα» τόνισε αρχικά ο Σέρβος μπακ, που δεν αρνήθηκε να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου, παρά το προχωρημένο της ώρας, συμπληρώνοντας ακολούθως πως είναι ήδη απόλυτα ενήμερος για τα πάντα γύρω από τον Παναθηναϊκό, έχοντας μιλήσει με τον πρώην «πράσινο» κι συμπαίκτη του στην Λέγκια, Καρλίτος Λόπεθ, όσο και με τον Βέρμπιτς: «Μίλησα με τον Καρλίτος, αλλά και με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς και γνωρίζω τα πάντα, όλα όσα ήθελα να ξέρω για το κλαμπ».

Ο Μλαντένοβιτς, που μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα απ’ τη Λέγκια Βαρσοβίας έπειτα από μία τριετία στον πολωνικό σύλλογο, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών, με ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν τις 420.000 ευρώ, χωρίς τα μπόνους.

