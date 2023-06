Αθλητικά

Μουντιάλ U20: Η Ουρουγουάη νίκησε την Ιταλία στον τελικό

Οι λατινοαμερικάνοι κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το «στέμμα» της παγκόσμιας πρωταθλήτριας U20 φόρεσε η Ουρουγουάη για πρώτη φορά στην Ιστορία της, καθώς επικράτησε της Ιταλίας με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής και σήκωσε πανηγυρικά το τρόπαιο.

Στο «Estadio Unico Diego Armando Maradona» της πόλης Λα Πλάτα, η «σελέστε» έδειξε χαρακτήρα κι έφτασε στον τίτλο χάρις στο γκολ του Λουτσιάνο Ροντρίγκες στο 86’.

Ένα γκολ που χρειάστηκε λίγα λεπτά για να κατακυρωθεί καθώς υπήρξε σχετικός έλεγχος από το VAR για ενδεχόμενο οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Η Ιταλία ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Πράτι στο 81’ και «πλήρωσε» το αριθμητικό μειονέκτημά της στο φινάλε, δεχόμενη το γκολ σε ένα χρονικό σημείο όπου άπαντες έμοιαζαν συμβιβασμένοι με την ιδέα της παράτασης...

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: Ντίαζ – Τζανότι, Λιπάνι, Γκουαρίνο, Αμπροσίνο.

Αποβολές: 81’ Πράτι

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπρόλι): Ρ. Ροντρίγκες, Τσάγκας, Μποσέλι, Φακούντο Γκονζάλες, Ματούρο, Ντίαζ, Γκαρσία, Λ. Ροντρίγκες (90’+6’ Χομετσένκο), Φράνκο Γκονζάλες, Ντε Λος Σάντος (90’+2’ Σόσα), Ντουάρτε (63’ Φεράρι).

ΙΤΑΛΙΑ (Καρμίνε Νουνζιάτα): Ντεσπλάνκες, Τουρίτσια, Τζιλάρντι, Γκουαρίνο, Τζιοβάνε (90’ Πισίλι), Φατικάντι (46’ Τζανότι), Πράτι, Κασαντέι, Μπαλντάντζι (90΄Λιπάνι), Παφούντι (56’ Εσπόζιτο), Αμπροσίνο (56’ Μοντεβάγκο).

