Αθλητικά

Δίκη Άλκη Καμπανού: Συνέχεια με τους συνηγόρους υπεράσπισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η δίκη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.

-

Η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού θα συνεχιστεί σήμερα με την αγόρευση των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης για να τοποθετηθούν επί του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης, διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει μέρες.

Η δίκη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο με την εκφώνηση της ετυμηγορίας των δικαστών, ένα μήνα προτού ολοκληρωθεί το 18μηνο της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Η εισαγγελική πρόταση για τους 12 κατηγορούμενους

«Λυπάμαι πραγματικά έχουμε 12 νέα παιδιά που ήταν στο χέρι τους να ακολουθήσουν έναν καλύτερο δρόμο στη ζωή τους κι όχι το σκοτάδι. Σε έναν “ανορθόδοξο πόλεμο” η νίκη σημαίνει καταδίκη». Με τα λόγια αυτά ολοκλήρωσε την μαραθώνια αγόρευσή της – κράτησε 3 μέρες – η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, προτείνοντας την καταδίκη και των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του ‘Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατά την «τυφλή» οπαδική επίθεση που τέλεσαν, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ανάλογα με την περίπτωση και το βαθμό συμμετοχής στην τέλεση του άγριου οπαδικού επεισοδίου, η εισαγγελέας Κυριακή Κλιάμπα εισηγήθηκε προς τους δικαστές να κηρυχθούν ένοχοι οι 12 κατηγορούμενοι για τις εξής πράξεις:

Ο 1ος κατηγορούμενος, τον οποίο χαρακτήρισε ως «ιθύνοντα νου» της επίθεσης, για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του ‘Αλκη, ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας με δόλο σε βάρος των δύο φίλων του, ηθική αυτουργία σε συνέργεια σε ανθρωποκτονία και σε δύο απόπειρες ανθρωποκτονίες, συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Οι 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 7ος, 9ος, 11ος, 12ος για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του ‘Αλκη, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του φίλου του και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρους του δεύτερου φίλου, συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή-χρήση αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Ο 10ος για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του ‘Αλκη και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των δύο φίλων του, συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή- χρήση αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Οι 6ος και 8ος, που κατά την εισαγγελική πρόταση δεν πρόλαβαν να φτάσουν στον τόπο του φονικού, για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του ‘Αλκη και συνέργεια σε δύο απόπειρες ανθρωποκτονίες (των φίλων του), συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

«Δράμα σφραγισμένο με θάνατο»

Τεκμηριώνοντας την πρότασή της, η εισαγγελέας ανέφερε πως όλοι οι κατηγορούμενοι «ξεκίνησαν να σκοτώσουν και το πέτυχαν, συμμετείχαν με τον ίδιο ανθρωποκτόνο δόλο», ενώ σχολιάζοντας τα όπλα που είχαν μαζί τους (όπως δρεπάνι, μαχαίρια, “κάραμπιτ”, πτυσσόμενα γκλοπ, στειλιάρια κλπ.), σχολίασε ότι «με αυτά ορμάς σαν αγρίμι, σαν θηρίο για να αφαιρέσεις ανθρώπινες ζωές».

«Μη σας ξεγελάει αυτό το προσωπείο- το αληθινό πρόσωπο είναι αυτό που είδαμε στα βίντεο της δικογραφίας» είπε η κ. Κλιάμπα, κάνοντας λόγο για «δράμα» με σκηνοθέτη τον 1ο κατηγορούμενο και πρωταγωνιστές τους υπόλοιπους 11. «Ένα δράμα σφραγισμένο με θάνατο και χειροκρότημα- το δικό τους χειροκρότημα (σ.σ. επειδή οι ίδιοι πανηγύριζαν για το «κατόρθωμά» τους, όπως ανέφερε)» είπε η κα. Κλιάμπα.

Δηλώσεις των γονιών του ‘Αλκη

Σχολιάζοντας την εισαγγελική πρόταση, ο πατέρας του ‘Αλκη, Αριστείδης Καμπανός δήλωσε: «Η εισαγγελέας ήταν καταιγιστική, συγκλονιστική. Έκανε το καθήκον της, το λειτούργημά της, ήταν άψογη». Από την πλευρά της η μητέρα του 19χρονου, Μελίνα Κακουλίδου, ανέφερε: «Ευτυχώς υπάρχουν φωτισμένοι εισαγγελείς, όπως η κα. Κλιάμπα, και ίσως καταφέρουν να σταματήσουν την ατιμωρησία στην Ελλάδα. Όχι άλλη ατιμωρησία».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)