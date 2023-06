Κοινωνία

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Πέφτει η αυλαία για τα γενικά θέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, εξετάζονται σήμερα, Δευτέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

-

Στην Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) εξετάζονται σήμερα, Δευτέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Για την πλειονότητά τους, η σημερινή ημέρα είναι και η τελευταία των εξετάσεων, αφού οι υποψήφιοι εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού και στη συνέχεια, θα κληθούν να εξεταστούν -όσοι και όσες έχουν δηλώσει- στα ειδικά μαθήματα.

Από το Σάββατο 17 Ιουνίου θα αρχίσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων -με τα Αγγλικά- και θα διαρκέσουν έως τις 29 Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”: Κατέληξε νεαρός που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)