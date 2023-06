Οικονομία

UBS – Credit Suisse: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά “μαμούθ”

Από την εξαγορά δημιουργήθηκε μια γιγάντια ελβετική τράπεζα με ισολογισμό 1,6 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η τράπεζα UBS ανακοίνωσε σήμερα πως ολοκλήρωσε την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse δημιουργώντας μια γιγάντια ελβετική τράπεζα με ισολογισμό 1,6 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και μεγαλύτερη ισχύ στη διαχείριση πλούτου.

Σχολιάζοντας τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008, ο διευθύνων σύμβουλος της UBS Σέρτζιο Ερμότι και ο πρόεδρός της Κολμ Κέλεχερ δήλωσαν πως «αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου», σε ανοικτή επιστολή τους που δημοσιεύεται από ελβετικές εφημερίδες.

Ο όμιλος θα επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δίνοντας στην UBS, το μεγαλύτερο στον κόσμο διαχειριστή πλούτου, ηγετική θέση σε σημαντικές αγορές, στις οποίες διαφορετικά θα χρειαζόταν χρόνια ανάπτυξης για να φθάσει. Η συγχώνευση βάζει επίσης τέλος στην 167ετή ιστορία της Credit Suisse, η οποία αμαυρώθηκε τα τελευταία χρόνια από σκάνδαλα και ζημιές.

Οι δύο τράπεζες απασχολούν από κοινού 120.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, αν και η UBS έχει ήδη δηλώσει πως θα μειώσει τις θέσεις εργασίας ώστε να επωφεληθεί από συνέργιες και να μειώσει τα κόστη.

