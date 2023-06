Υγεία - Περιβάλλον

Ημαθία: Πέθανε 8χρονο αγοράκι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό

Θρηνος για το 8χρονο αγόρι. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή σε ένδειξη πένθους.

Σε σοκ η κοινωνία της Ημαθίας. Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο χωριό Στενήμαχο Ημαθίας καθώς ένα αγόρι 8 χρονών έχασε τη ζωή του. Το παιδί που εμφάνιζε υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε από τους γονείς στο νοσοκομείο της Νάουσας. Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι ίσως πρόκειται για ίωση.

Οι γονείς πήραν το παιδάκι και έφυγαν ωστόσο ανέβασε και πάλι πυρετό με αποτέλεσμα να το πάνε ξανά χθες στο νοσοκομείο της Νάουσας.

Χθες το πρωί οι περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί πρέπει να είχε φύγει άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο. Από τη Νάουσα στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση έτσι ώστε να φτάσει το παιδί όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αστυνομία γιατρούς και ασθενοφόρο. Όμως το παιδί δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα το απόγευμα της Κυριακής να καταλήξει.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του μαθητή από το Στενήμαχο Ημαθίας, σημειώνοντας πως σε ένδειξη πένθους το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουνίου.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια ο ίδιος προσωπικά και εκ μέρους όλης της δημοτικής αρχής στην οικογένεια, στους οικείους, στους συμμαθητές και τους δασκάλους για την απώλεια του μικρού μαθητή μας από το Στενήμαχο. Οι σκέψεις μας αυτές τις ώρες είναι στην οικογένεια του παιδιού, στην οποία εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας», αναφέρει ο δήμαρχος Νάουσας.

Πηγή: laikoyra.gr

