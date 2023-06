Κόσμος

Κύπρος: Ο Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Πιστός… στην παράδοση που θέλει το πρώτο επίσημο ταξίδι κάθε Τούρκου Προέδρου να γίνεται στην κατεχόμενη Κύπρο.

Στα κατεχόμενα της Κύπρου θα μεταβεί σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν ακολουθώντας την παράδοση που θέλει τον Τούρκο Πρόεδρο να κάνει το πρώτο του ταξίδι στην κατεχόμενη Κύπρο έπειτα από την εκλογή του.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα συζητήσει τις εξελίξεις στο θέμα της αναγνώρισης των κατεχομένων καθώς και την τελευταία κατάσταση στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου.

Αύριο ο Ταγίπ Ερντογάν θα πάει στο Αζερμπαϊτζάν ακολουθώντας επίσης την ίδια παράδοση, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

