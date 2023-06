Παράξενα

Καλαμάτα - καταγγελία: Ανάπλαση παραλίας.. με μάρμαρα από τάφους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό στην Καλαμάτα με την ανάπλασης παραλίας να γίνεται με... μάρμαρα από τάφους!.

-



Μια πραγματικά μακάβρια και απίστευτη καταγγελία έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, Βασίλης Κανάκης, ο οποίος λέει ότι τα μάρμαρα που χρησιμοποιούνται για την ανάπλαση της παραλίας της πόλης είναι από τάφους!

Μάλιστα έβγαλε στο φως ως τεκμήρια και φωτογραφίες από τα μάρμαρα που χρησιμοποιούνται για την ανάπλαση. Εκεί το θέμα γίνεται πιο μακάβριο, καθώς πάνω στα μάρμαρα υπήρχαν ακόμα και ονόματα νεκρών.

Ο Βασίλης Κανάκης κατηγόρησε ευθέως τη δημοτική αρχή Καλαμάτας (δήμαρχος της πόλης είναι ο Θανάσης Βασιλόπουλος, τον οποίο δεν κατονόμασε στο ποστ) για ανοχή διότι όπως θεωρεί ο δημοτικός σύμβουλος η ανάπλαση στη παραλία γίνεται με μάρμαρα από τάφους χωρίς ο δήμος να έχει κάνει κάποια παρέμβαση. Μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "πέρναγα τυχαία από το σημείο και είδα πάνω στα μάρμαρα γράμματα. Πλησίασα και είδα πως ήταν μάρμαρα από τάφους".

Σταματάει το προσωρινά το έργο με απόφαση του δημάρχου

Μετά τον σάλο που ξέσπασε από δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις πλάκες στην οδό Ναυαρίνου, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, η εργολαβία θα σταματήσει προσωρινά, θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο ήδη κατασκευασμένο πλακόστρωτο και εν συνεχεία θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Μίλησε και ο δήμαρχος στο "Πρωινό" αναφέροντας πως "πρόκεται για μακάβριο περιστατικό και άκρως προσβλητικό".

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)