Εκλογές - Ανδρουλάκης: Επικίνδυνοι τυχοδιωκτισμοί Μητσοτάκη – Τσίπρα σε ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα

Αρνητικά σχολίασε την αντιπαράθεση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, για τη Ροδόπη και τον ρόλο του τουρκικού προξενείου στην εκλογική διαδικασία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τους «να αφήσουν τους επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς», καθώς «πρόκειται για ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «δεν πρέπει να υπάρχει βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου που να αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης, χριστιανός ή μουσουλμάνος. Η Συνθήκη της Λωζάνης, που κάνει λόγο για μουσουλμανική και όχι για "τουρκική" μειονότητα, είναι αυτή που έχει καθορίσει την ειρήνη και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή για πάρα πολλά χρόνια. Όποιος την αμφισβητεί, λειτουργεί εις βάρος της πατρίδας μας».

Δεύτερο σημείο, ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι « ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει γιατί δεν ψήφισε τον νόμο για την αλλαγή του μουφτή πέρυσι το καλοκαίρι. Και τρίτο σημείο, δεν περίμενα ποτέ από την κυρία Μπακογιάννη, με την εμπειρία που έχει, να πάει στη Θράκη και να μιλήσει σε Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα αν είναι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, ως πολιτευτής της δεξιάς του '60. Ο λόγος που άκουσα στο βίντεο που έχει αναρτηθεί είναι προσβλητικός για το σύνολο του ελληνικού λαού και πιστεύω ότι και η κυρία Μπακογιάννη μέσα στην ημέρα πρέπει να ανασκευάσει». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά: «Το ΠΑΣΟΚ το 1995 γκρέμισε τις μπάρες. Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε τον νόμο του 5 τοις χιλίοις και μπήκαν οι Έλληνες μουσουλμάνοι στα πανεπιστήμια και μέσα σε 20 χρόνια, με επίσημα στοιχεία που έχω, πενταπλασιάστηκαν οι επιστήμονες από τα ελληνικά πανεπιστήμια στη μουσουλμανική μειονότητα της Ροδόπης», μιλώντας στο Μega

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί η αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε κάθε περίπτωση συνεργασίας. «Τα προγράμματά μας αποκλίνουν σε απόλυτο βαθμό, άρα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η αξιόπιστη ισχυρή αντιπολίτευση, η ισχυρή προοδευτική δύναμη», σημείωσε και υπενθύμισε: «Στις 14 Μαΐου ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν έχει να συζητήσει τίποτα με το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι μια "αντιμεταρρυθμιστική δύναμη". Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να πει ότι είναι αντιμεταρρυθμιστική δύναμη το κόμμα που κράτησε τη χώρα στη ζώνη του ευρώ -όταν ο ίδιος το 2010 υποστήριζε ό,τι και ο κ. Τσίπρας μέχρι να κατακτήσουν την εξουσία- όταν όλες οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα όπως το ΑΣΕΠ, οι ανεξάρτητες Αρχές, η Διαύγεια, ό,τι είχε να κάνει με την αξιοκρατία, την ενίσχυση των θεσμών και την αυτοδιοίκηση είναι έργο αυτού του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιμεταρρυθμιστική δύναμη; Πότε στήριξε μια μεταρρύθμιση η Νέα Δημοκρατία; Πάντα ήταν απέναντι στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έστρεψε τα βέλη του στη ΝΔ για την αποδόμηση του ΕΣΥ. «Με ψέγουν από τη Νέα Δημοκρατία γιατί αναφέρω πολλές φορές τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που καταγράφουν ότι ο ελληνικός λαός είναι τρίτος σε ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούν μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Προχθές κοίταξα πάλι τα στοιχεία και ανεβήκαμε στη δεύτερη θέση. Έχουμε, λοιπόν, ένα άλλο σχέδιο. Προτεραιότητά μας είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μόνιμες θέσεις για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς, ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Πού θα βρείτε τα λεφτά; Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε για την πανδημία. Δεν έγινε για να μοιραστεί σε ολιγάρχες. Η πανδημία με τους χιλιάδες νεκρούς γέννησε μια μεγάλη ανάγκη. Έπρεπε το μεγαλύτερο ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης, και όχι το 2-4% που δίνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το 8-10%, να δοθεί στη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να υποδέχεσαι στην Κω ένα εκατομμύριο τουρίστες, ο ντόπιος πληθυσμός να περιμένει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να διαθέτεις ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επέλεξε, όμως, να προσλάβει χίλιους για την πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία έχει εξαφανιστεί».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κόστος ζωής πρέπει να πέσει, ειδικά όσον αφορά τα ενοίκια. «Γι' αυτό έχουμε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών και με φορολογικά κίνητρα και κίνητρα ανακατασκευής να ενταχθούν και κλειστά σπίτια στο πρόγραμμα, προκειμένου να ενοικιάζονται με πολύ χαμηλό κόστος σε νέα ζευγάρια», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

