Γρηγόρης Αρναούτογλου: Νοσεί ξανά με κορονοϊό (βίντεο)

Ο παρουσιαστής απουσίαζε σήμερα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του, όμως μίλησε τηλεφωνικά για τη νέα του περιπέτεια.

Θετικός για δεύτερη φορά στον κορονοϊό βρέθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής εξήγησε τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε σήμερα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης με τους συνεργάτες του.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Πρωινό», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγεται να λέει:

«Ήθελα να σας πω ότι μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Νομίζω ότι 12 χρόνια τώρα δεν πρέπει να έχω λείψει περισσότερο. Στέλνω σε όλους πολλά φιλιά. Λογικά αύριο το πρωί θα είμαι εκεί κοντά σας. Είχα την ανάγκη να σας μιλήσω γιατί τον τελευταίο καιρό δεν μιλάω σε κανέναν και κοντεύω να τρελαθώ. Είμαι μέσα στο σπίτι και η Νάνσυ (Αντωνίου) μιλάει περισσότερα από εμένα».

