Καιρός – Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Δείτε σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις 10-06-2023/1200 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα Δευτέρα (12-06-2023), βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Η Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης), η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της δυτικής Αττικής) καθώς η κεντρική και η ανατολική Πελοπόννησος.

