Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η 18η Ιουνίου και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

"Ο Ερμής βρίσκεται στους Διδύμους και βοηθά την επικοινωνία και την κατανόηση μέσω αυτής" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων το πρωί της Δευτέρας.

Έπειτα είπε πως " χρειάζεται προσοχή στις 18 Ιουνίου για εξαπατήσεις".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

