Στουρνάρας: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση μακράς πνοής

Ο διοικητής τηςΤράπεζας της Ελλάδος για τη φοροδιαφυγή, τις αποταμιεύσεις και τα κόκκινα δάνεια, τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις.

Στα 60 δισ. ευρώ υπολόγισε ότι ανέρχεται ετησίως η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε συνέντευξη του που δημοσιεύεται σήμερα στον ιστότοπο in.gr ο κ. Στουρνάρας ανέφερε σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής ότι τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουμε, είναι 80 δισεκατομμύρια.

Η κατανάλωση η οποία δηλώνεται, είναι 140 δισεκατομμύρια. Χωρίς μάλιστα η κατανάλωση αυτή να χρηματοδοτείται από την μείωση των αποταμιεύσεων, καθώς όπως είπε παράλληλα έχουμε και αύξηση αποταμιεύσεων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά παρόλο που έχει γίνει πρόοδος με την αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ «θεωρούμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης».

Υπολογίζοντας ο ίδιος το μέγεθος της φοροδιαφυγής τόνισε με έμφαση «80 δισεκατομμύρια δηλωμένα εισοδήματα, 140 δισεκατομμύρια η κατανάλωση και παράλληλα αύξηση αποταμιεύσεων» (σ.σ 140 -80 = 60 δισ. ευρώ).

Αναφερόμενος στα "κόκκινα δάνεια" αποκάλυψε ότι έχει έτοιμη νομοθετική πρωτοβουλία την οποία θα αποστείλει στον επόμενο υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ισχύσει ενιαίος κώδικας δεοντολογίας και για τα funds.

Όπως ανέφερε « .. στην ΤτΕ επιμένουμε στο ν' ακολουθηθεί ένας κώδικας δεοντολογίας και από τα funds αυτά, μάλιστα όταν με το καλό έρθει η επόμενη κυβέρνηση θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εισηγήσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας και των εταιρειών αυτών.»

Διευκρίνισε ότι για τους πλειστηριασμούς η ΤτΕ δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καθώς υπάρχει σχετικός νόμος αλλά και η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου. Όπως είπε «η πολιτική πρέπει να προστατεύει τους ευάλωτους. Αυτοί που έχουν ανάγκη και δεν πληρώνουν, αναγκαστικά κάτι πρέπει να γίνει. Διότι όπως ξέρετε οι τράπεζες έχουν ενεργητικό και παθητικό».

Αναφερόμενος στο υψηλό περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι «για να μειωθεί αυτό το spread πρέπει να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα, βοηθώντας τις μικρότερες τράπεζες, πρώτον να τις κάνουμε ισχυρότερες κεφαλαιακά, δεύτερον να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να είναι οι όροι ανταγωνισμού το ίδιο, παράδειγμα το σύστημα «Ηρακλής» που έδωσε εγγυήσεις για ένα κομμάτι των δανείων που τιτλοποιήθηκαν στις συστημικές τράπεζες πρέπει να δοθεί με τους ίδιους βεβαίως όρους και στις μικρότερες για να μπορέσουν ν' ανταγωνιστούν τις μεγάλες με ίδιους όρους».

Για την επενδυτική βαθμίδα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εφέτος η χώρα θα αναβαθμιστεί σε αυτήν, γεγονός που θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων χορηγήσεων, διαδικασία η οποία όπως εκτίμησε θα χρειαστεί περίπου μία διετία για να ολοκληρωθεί.

Επανέλαβε δε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση μακράς πνοής, η οποία θα δείξει την απαραίτητη αποφασιστικότητα και ταχύτητα στο να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις προγραμματικές της δηλώσεις για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα.

