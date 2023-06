Life

“Το Πρωινό” - Γιάννης Φλωρινιώτης: Η ανακοπή καρδιάς της Άννας και η απουσία του γιού του από την κηδεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις και εξομολογήσεις καρδιάς από την σύζυγο και δύο από τα παιδιά του Γιάννη Φλωρινιώτη, που συνομίλησαν με τον Γιώργο Λιάγκα για τον καλλιτέχνη που έφυγε από την ζωή.

-

Στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε τη Δευτέρα η οικογένεια του Γιάννη Φλωρινιώτη. Η σύζυγός του, Μάχη και τα δύο από τα παιδιά του, Νίκος και Αννούλα, μίλησαν για όλα στον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψαν άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή τους δίπλα στον γνωστό τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη, σε ηλικία 76 ετών.

Η σύζυγός του, Μάχη, μίλησε για τη γνωριμία τους, αλλά και το πώς διαχειρίζεται την απώλειά του.

«Ήταν πολύ αυστηρός στην οικογένειά του. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί με τους γονείς μου και θέλαμε τους συγγενείς από τη Γερμανία να τους βγάλουμε έξω. Λέει ο πατέρας μου να πάμε στα μπουζούκια και πήγαμε στο μαγαζί που τραγουδούσε με τη Σακελλαρίου. Λέω “βλέπεις αυτόν που τραγουδάει; Θα γίνει άντρας μου”.

Δεν το πίστευα αλλά έτσι μου ήρθε και το είπα. Δεν ήμουν καν 17 χρονών τότε. Δεν πήγα στο καμαρίνι. Εγώ ήμουν αθώο παιδί. Ήρθε στο τραπέζι γιατί κάποιον ήξερε και μου έδωσε κρυφά το τηλέφωνό μου. Κάποια στιγμή μου είπε η νύφη μου να τον πάρω τηλέφωνο. Μετά από ένα μήνα τον πήρα, μου λέει “ξέρω ποια είσαι. Είσαι η Μάχη”. Έμεινα κάγκελο. Μου είπε να βγούμε και του είπα ότι δεν με αφήνουν οι γονείς μου.

Οι γονείς μου δεν ήθελαν να με παντρέψουν γιατί ήμουν μικρή. Στα 17 μου παντρευτήκαμε, ένα χρόνο μετά τη γνωριμία. Οι γονείς μου υπόγραψαν να παντρευτώ. Μετά το 1978 ξεκίνησε να γίνεται διάσημος. Δεν άλλαξε ποτέ! Στο πιο φτωχό σπίτι και στα πιο πλούσια ήταν το ίδιο. Δεν ξεχώριζε κανέναν! Για αυτό τον αγαπούσε ο κόσμος».

Στο τέλος της συνέντευξης, η Μάχη Φλωρινιώτη αποκάλυψε μάλιστα γιατί ο δεύτερος γιος της, Σάββας δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα του.

«Και να πούμε στον κόσμο ότι το παιδί το μεγάλο είναι στην Κύπρο. Ο γιος μου είναι στην Κύπρο, έτυχε ξαφνικά και δε μπαίνει στο αεροπλάνο να γυρίσει, φοβάται. Για αυτό δεν ήρθε στην κηδεία» είπε η Μάχη Φλωρινιώτη.

Άννα Φλωρινιώτη: Έπαθα ανακοπή και μου έκαναν ηλεκτροσόκ μπροστά στον πατέρα μου

Πάνω στην κουβέντα η Αννούλα Φλωρινιώτη αποκάλυψε πως στο παρελθόν έπαθε ανακοπή καρδιάς που προκλήθηκε από αλλεργικό σοκ.

«Ο πατέρας μου είχε κάνει ένα εκκλησάκι μικρό στο σπίτι για μένα. Είχα περάσει και εγώ μια ανακοπή. Εγώ συνήλθα, σηκώθηκα. Μου είπε ο γιατρός “εσύ δεν παθαίνεις τίποτα, τον πατέρα σου και τον αδερφό σου, τους έχεις πεθάνει”. Έπαθα αλλεργικό σοκ, κάτι με πείραξε.

Έπαθα ανακοπή και μου έκαναν ηλεκτροσόκ μπροστά στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν σε μια καρέκλα, είχε πάθει σοκ και 3 μέρες δε μίλαγε. Είχε κάτσει στην καρέκλα τρεις μέρες. Εμένα με έβαλαν στην Εντατική και όταν συνήλθα άρχιζα και ούρλιαζα και υπέγραψα να φύγω» τόνισε η Αννούλα Φλωρινιώτη.

Πηγή κειμένου: Fthis.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο: “Ευχαριστώ” του Σαρμά στην Τουρκία

Κολωνός - 12χρονη: Αναγνώρισε τον παιδόφιλο της Ομόνοιας ως έναν από τους βιαστές της

Πέθανε η Μαρία Γαρουφαλή