Κόσμος

Γαλλία: Σκότωσαν 11χρονη που έπαιζε στον κήπο της

Τραγικό τέλος για ένα κοριτσάκι την ώρα που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του. Το απίστευτο περιστατικό στη Γαλλία.

-

Ένα 11χρονο κορίτσι δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό την ώρα που έπαιζε τον κήπο του σπιτιού της στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έπειτα από μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ δύο γειτόνων.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κορίτσι ήταν βρετανικής καταγωγής, όμως εκπρόσωπος της βρετανικής πρεσβείας στο Παρίσι δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα για σχολιασμό. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Λονδίνο προσφέρει βοήθεια σε μια βρετανική οικογένεια στη Γαλλία.

Η οικογένεια της 11χρονης έκανε μπάρμπεκιου στον κήπο του σπιτιού της το Σάββατο το βράδυ, στο μικρό χωριό Σεντ Ερμπό, κοντά στο Κιμπέρ, όταν ένας Ολλανδός γείτονας άρχισε να τους πυροβολεί, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Οι γονείς του κοριτσιού έχουν τραυματιστεί, με τον πατέρα της να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η άλλη κόρη του ζευγαριού, 8 ετών, δεν έχει τραυματιστεί αλλά είναι σε κατάσταση σοκ. Αυτή ήταν που έτρεξε στο σπίτι ενός άλλου γείτονα και ενημέρωσε για το περιστατικό.

«Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι ο γείτονας των θυμάτων, ένας 71χρονος Ολλανδός συνταξιούχος, εμφανίστηκε ξαφνικά κρατώντας όπλο και πυροβόλησε εναντίον των θυμάτων πολλές φορές (...) προτού επιστρέψει στο σπίτι του με τη σύζυγό του», σημείωσε το γραφείο του εισαγγελέα του Κιμπέρ.

Ο δράστης είχε κλειστεί αρχικά στο σπίτι του, όμως στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρο του δράστη, όμως πρόσθεσε ότι οι δύο οικογένειες είχαν μακροχρόνια αντιπαράθεση για ένα κομμάτι γης που γειτόνευε με τις περιουσίες τους.

Η οικογένεια ζούσε χρόνια στο χωριό αυτό.

