Σαουδική Αραβία: Ο Μόντριτς “έριξε πόρτα” στα... πετροδόλαρα

Ποια απόφαση πήρε ο μεγάλος άσος της μπάλας, που αγωνίζεται έως τωρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας ήταν έτοιμες να του στρώσουν ένα... χαλί από πετροδόλαρα, προκειμένου να τον πείσουν να ακολουθήσει τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά στην αραβική χώρα, όμως ο Λούκας Μόντριτς πήρε τις αποφάσεις του:

Θα συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, απορρίπτοντας τις προσεγγίσεις που δέχθηκε, μαζί με συμβόλαια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά από την Αλ Αχλί της Τζέντα (γράφτηκε για προσφορά 80 εκατ ευρώ).

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ (με πρώτη τη Marca), ο Κροάτης σούπερ σταρ θέλει να παραμείνει στη «βασίλισσα» και να κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλ και γι’ αυτό έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον Φλορεντίνο Πέρεθ για να επεκτείνει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2024.

Κάτι που θα επισημοποιηθεί μετά τους αγώνες που θα δώσει με την Εθνική Κροατίας στο Final-4 του Nations League, επιστρέφοντας στη Μαδρίτη στις 20 Ιουνίου για τις... υπογραφές.

O 37χρονος Μόντριτς αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2012, μετρώντας 488 εμφανίσεις με 37 γκολ και 77 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μερένχες».

