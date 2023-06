Κοινωνία

Missing Kid Alert: Που και πως βρέθηκε η αγνοούμενη 12χρονη

Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτση της 12χρονης που εξαφανίστηκε το Σάββατο απο την Ηλιούπολη, καθώς πολίτης που είχε δει το Missing Kid Alert που ειχε εκδόσει "Το Χαμόγελο του Παιδιού", την αναγνώρισε να κινείται στην Νέα Ιωνία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σε ανακοίνωση του, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

«Η περιπέτεια της Στέλλας Γ. έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Στέλλα Γ. εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Συγκεκριμένα, ευαισθητοποιημένος πολίτης, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της Στέλλας κατόπιν της δημοσιοποίησης των στοιχείων της από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 10/6/2023, την αναγνώρισε και άμεσα ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.

Τα αίτια της εξαφάνισης διερευνώνται από την Αρμόδια Εισαγγελία και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Στέλλα Γ. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί..»

