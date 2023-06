Υγεία - Περιβάλλον

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ: Υψηλή ποιότητα και μέγιστη ασφάλεια

Με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό λειτουργεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ που λειτουργεί από το 2015, είναι μια σύγχρονη Μονάδα δυναμικότητας 15 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού όπου σε πλήρη ανάπτυξη μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 90 ασθενείς, διενεργώντας όλα τα είδη της αιμοκάθαρσης.

Η Μονάδα διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, και είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο σε συνδυασμό με την τήρηση των Διεθνών Πρωτοκόλλων, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Ιατρική εξειδίκευση & τεχνολογία αιχμής

Η Μονάδα υποστηρίζεται από:

Έμπειρους νεφρολόγους με διαρκή ενημέρωση στα σύγχρονα δεδομένα.

Εξειδικευμένους νοσηλευτές, με βαθιά γνώση της θεραπείας της αιμοκάθαρσης, αλλά και των πολύπλευρων κλινικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των χρονίως πασχόντων.

Καρδιολόγο, με εμπειρία στα προβλήματα των νεφροπαθών που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τους ασθενείς της Μονάδας μας.

Ομάδα αγγειοχειρουργών με σημαντική εμπειρία και επιτυχημένη πρακτική στη δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων (μοσχεύματα, fistula, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες).

Διαιτολόγο, με εξειδίκευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των αιμοκαθαιρούμενων.

Η Μονάδα διαθέτει:

14 μηχανήματα τεχνητού νεφρού FRESENIUS 5008S (πρόκειται για το τελευταίο μοντέλο της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας τεχνητού νεφρού, που εξασφαλίζει επιλογή online αιμοκάθαρσης, απόλυτη ασφάλεια και 100% αποτελεσματική θεραπεία με δυνατότητα μέτρησης του δείκτη επάρκειας Kt/V)

υλικά αιμοκάθαρσης (φίλτρα, διαλύματα, βελόνες, κλπ.) τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλότερα standards ποιότητας και ασφάλειας

καρδιολογικά monitors, καρδιογράφο, μηχάνημα μέτρησης αερίων αίματος, αναρροφήσεις, οξύμετρα, οξυγόνο και πιεσόμετρα καθώς και τροχήλατο ανακοπής πλήρως εξοπλισμένο με απινιδωτή.

Κίτρινη Μονάδα για τη θεραπεία ασθενών με HBV.

Δίκτυο απιονισμένου νερού με σύστημα συνεχούς ροής.

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Το βασικό πλεονέκτημα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού είναι πως λειτουργεί εντός μιας μεγάλης και οργανωμένης Κλινικής, με κάλυψη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και άμεση δυνατότητα κλήσεως σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών.

Επιπλέον, εφαρμόζεται το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα CODE BLUE, σύμφωνα με το οποίο, εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα αποτελούμενη από καρδιολόγο, αναισθησιολόγο και νοσηλευτή ΜΕΘ αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικού προβλήματος.

