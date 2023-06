Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μλαντένοβιτς: Είμαι έτοιμος να πάρω τίτλους (εικόνες)

Τι είπε στην πρώτη συνέντευξη του ο Σέρβος, μετά από την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό.

Την πρώτη του συνέντευξη λίγο μετά την υπογραφή του διετούς συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό παραχώρησε ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς τονίζοντας πως είναι πλέον όσο έμπειρος χρειάζεται για να δώσει μάχες με τους «πράσινους» και να διεκδικήσει τίτλους με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Ο 31χρονος διεθνής Σέρβος αριστερός μπακ, μίλησε στο PAO TV και έδειξε πανέτοιμος γι’ αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. Αναλυτικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, μίλησε:

Για όσα του είπαν για τους «πράσινους» οι Καρλίτος και Βέρμπιτς:

«Άκουσα πολύ όμορφα πράγματα από τον Καρλίτος και τον Βέρμπιτς για τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστήκαμε μαζί στη Λέγκια. Ξέρω πως ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλος σύλλογος με μεγάλες φιλοδοξίες. Είχε μία πολύ καλή σεζόν, αλλά δυστυχώς έχασε το πρωτάθλημα τις τελευταίες αγωνιστικές πέρσι. Όμως αυτό δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γι’ αυτό επέλεξαν να υπογράψω στον Παναθηναϊκό. Γιατί είδα ένα πολύ καλό πρότζεκτ και μία πολύ καλή ομάδα με φιλοδοξίες. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευελπιστώ ότι θα πετύχουμε πολύ καλά πράγματα μαζί».

Για την επικείμενη συνεργασία του με τον συμπατριώτη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη δουλειά του και πάντα αυτά δείχνουν πως δουλεύει κάτι. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για να δουλέψω μαζί του».

Για την παρουσία του σε πολλές ομάδες του εξωτερικού και τις προσδοκίες του στον Παναθηναϊκό:

«Ναι άλλαξα αρκετές χώρες και συλλόγους. Θέλω να παίζω για τίτλους, Κύπελλα, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ευρώπη, να διεκδικώ πράγματα. Στη Λέγκια, στην Μπάτε, στον Ερυθρό Αστέρα το έκανα. Ακριβώς γι’ αυτό τώρα, έχω αρκετή εμπειρία και νιώθω έτοιμος για να δώσω μία νέα μάχη και να διεκδικήσω πρωταθλήματα και Κύπελλα. Αυτό θέλω, αυτή είναι η νέα πρόκληση για μένα. Μία όμορφη πρόκληση κι εκτιμώ ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ καλή περίοδο».

Για το πώς θα περιέγραφε αγωνιστικά τον εαυτό του:

«Είμαι ένας ποδοσφαιριστής με γενναιότητα και χαρακτήρα και ποιότητα. Θέλω να δω τον κόσμο στο γήπεδο και σίγουρα θα δώσω μάχες γι’ αυτόν τον σύλλογο. Εκτιμώ το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ, γιατί γνωρίζω ποσό μεγάλος σύλλογος με ιστορία είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πολύ μεγάλη και όμορφη πρόκληση για εμένα».

Για τις θέσεις του μέσα στο γήπεδο:

«Συνήθως παίζω αριστερό μπακ σε τετράδα άμυνας. Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς παίζω όλη την πλευρά αριστερά, μια κατάσταση που συνέβη στην προηγούμενη ομάδα μου όσο και στην εθνική ομάδα».

