“The 2Night Show” - Dave in Athens: το TikTok, το “Dragons’ Den” και η Έφη Θώδη (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο δημοφιλής Βραζιλιάνος που έχει ξετρελάνει το κοινό του TikTok.

Ο Dave in Athens φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας. Ο δημοφιλής Βραζιλιάνος έχει ξετρελάνει το κοινό του TikTok.

Ξεκίνησε την καριέρα του από δημοσιογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές για εγκλήματα, στη Βραζιλία αλλά τελικά... έγινε TikΤoker στην Ελλάδα, με όνειρο να πάρει το λεωφορείο για Μύκονο.

Όπως αποκάλυψε έμαθε ελληνικά η Αννίτα Πάνια, ενώ αποκάλυψε πως.... έχει «έρωτα» με την Έφη Θώδη;

Ο Dave μίλησε για την εταιρεία μαγειρευτών φαγητών για σκύλους, την «WooFresh», που έχει δημιουργήσει, αλλά και για την εμφάνισή του στο «Dragons’ Den». Τέλος, προσπάθησε να «αρθρώσει» ελληνικούς γλωσσοδέτες και παροιμίες, φτιάχνει βραζιλιάνικα κοκτέιλ και μαθαίνει σάμπα στον Γρηγόρη και τη παρέα του!

