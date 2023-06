Κοινωνία

Πανελλαδικές 2023 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Μαθήματα Ειδικότητας

Ακόμη δύο ημέρες εξέτασης έχουν απομείνει για τα ΕΠΑΛ. Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων.

Σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα εξής μαθήματα ειδικότητας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Απομένουν πλέον άλλες δύο ημέρες εξετάσεων, στις 15 και 16 Ιουνίου.

Σημειώνεται, ότι από το Σάββατο 17 Ιουνίου θα αρχίσουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, αρχής γενομένης με τα Αγγλικά.

