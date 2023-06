Κοινωνία

Αυτοκτονία αστυνομικού στο Λασίθι: Οι καταγγελίες του αδερφού του για στημένη διαδικασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθύνες στην υπηρεσία του 35χρονου αυτόχειρα, η οποία «τον αδίκησε κατάφωρα», επιρρίπτει ο αδερφός του.

-

Αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση του θανάτου του αδερφού του, του 35χρονου αρχιφύλακα που έκοψε μόνος το νήμα της ζωής του στο Λασίθι, είναι ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον αδελφό του 35χρονου αυτόχειρα, ο οποίος μίλησε στο protothema.gr έχει διαταχθεί και διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία με αφορμή την καταγγελία για τις πρακτικές στην εκπαίδευση του Ιανουαρίου ενώ έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια το κινητό και ο υπολογιστής του αδελφού του προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες και όσα οδήγησαν τον 35χρονο αρχιφύλακα στο απονενοημένο διάβημα.

«Θα φτάσω την υπόθεση του θανάτου του αδερφού μου μέχρι τέλους. Χθες, στην κηδεία ήμουν σε έναν ναό όπου τον είχαν κατακλύσει δεκάδες συνάδελφοι του αδελφού μου από διάφορα μέρη της χώρας προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν, με αγκάλιαζαν για να με συλλυπηθούν και είπα, θα το παλέψω μέχρι τέλους για αυτά τα παιδιά που υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις και δέχονται bullying. Έχω κληθεί κι εγώ ο ίδιος να πάω να δώσω κατάθεση για το θάνατο του αδελφού μου» είπε στο ο αδελφός του αυτόχειρα και πρόσθεσε.

«Ο αδελφός μου αδικήθηκε κατάφωρα και έμπλεξε με στημένη διαδικασία. Τον καταδίκασαν να πάει στην Κρήτη ενώ είχε εκπαιδευτεί με έναν συγκεκριμένο σκύλο, του τον πήραν και του έδωσαν άλλον καινούργιο και έπρεπε μέσα σε 20 μέρες να περάσει τις δύσκολες εξετάσεις. Δεν κατάφερε να πετύχει και διέταξαν τη μετάταξή του. Από την Κω, όπου γνώρισε τη γυναίκα του, τον έστειλαν στην Κρήτη. Είχε γονατίσει το παιδί, είχε ήδη 40 ημέρες εκεί μέσα και είχε καταλάβει ότι του την είχαν στημένη. Πήραν τον σκύλο του αδερφού μου και τον έδωσαν σε άλλον, ενώ στον αδερφό μου έδωσαν νέο σκύλο.

Πώς ο αδερφός μου σε 20 ημέρες να φτάσει τον σκύλο σε χημεία και σε επίπεδο όπως είχε με τον προηγούμενο; Πώς να ολοκληρώσει σε καλή κατάταξη την εκπαίδευση; Παρόλα αυτά, το αποδέχθηκε και πήγε στο Λασίθι. Με ποια ψυχολογία να συνεχίσει όταν κάθε φορά τον υποτιμούσαν και τον υποβίβαζαν. Ζητούσε να του δείξει πράγματα και εκείνος αρνούνταν, κι ας ήταν ο εκπαιδευτής. Ύστερα από δική μου πίεση, πήγε τον περασμένο Μάιο και κατέθεσε προσφυγή στην υπηρεσία με δικηγόρο για όσα είχαν συμβεί» κατέληξε ο αδελφός του 35χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)