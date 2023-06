Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μπαπέ ανακοίνωσε… διαζύγιο

Ο Γάλλος διεθνής ανακοίνωσε εγγράφως στην ομάδα του ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του, όταν αυτό λήξει.

Ο Κιλιάν Μπαπέ «έριξε την βόμβα» της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, καθώς ενημέρωσε εγγράφως την διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γαλλίας, που λήγει το καλοκαίρι του 2024.

Κάτι που σημαίνει, ότι ο νεαρός παγκόσμιος πρωταθλητής, θα πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος σε έναν χρόνο από τώρα, εκτός κι εάν οι «πρωτευουσιάνοι», αποφασίσουν να τον παραχωρήσουν άμεσα, προκειμένου να έχουν οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα μάλιστα με τους «New York Times», εάν οι διοικούντες τον γαλλικό σύλλογο, δεχθούν προτάσεις παραχώρησης του Μπαπέ, θα απαιτήσουν ένα ποσό κοντά στα 185 εκατομμύρια ευρώ για να «απευλευθερώσουν» τον διεθνή επιθετικό.

