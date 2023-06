Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τρίτης και οι εξαπατήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

-

Για περίεργες ημέρες στην διάρκεια της εβδομάδας έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η αστρολόγος «η Αφροδίτη κάνει μια όψη στον Λέοντα και ίσως μας φέρει μελαγχολία.. χωρίς λόγο».

«Σας έχω πει να προσέχετε με το αυτοκίνητο και να μην τρέχετε, λόγω της όψης του Άρη», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «την Κυριακή αρχίζει η νέα Σελήνη και κρατάει όλο αυτό το διάστημα μέχρι την επόμενη πανσέληνο. Επειδή μετέχει ο Ποσειδώνας, ίσως είναι μια περίοδος με εξαπάτηση και ίσως αυτή η Σελήνη στους Δίδυμους να είναι απατηλή»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

