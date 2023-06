Πολιτική

Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Τσίπρας παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με εθνικά θέματα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Κρήτη, εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει πολίτες.

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της Ροδόπης, κάνοντας λόγο για ένα «διχαστικό πόλεμο μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ».

«Από την Κρήτη των αγώνων για τη Δημοκρατία στέλνω ένα μήνυμα. Ας τελειώσουν τους επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς στα εθνικά μας θέματα. Είναι επικίνδυνα τα παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε ένα σχέδιο που περιφρουρεί τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι τα εργαλειοποιεί για πρόσκαιρα κομματικά οφέλη» είπε ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ότι «όλοι οι Έλληνες βουλευτές πρέπει να σέβονται τη συνθήκη της Λωζάνης, είτε χριστιανοί είτε μουσουλμάνοι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμιά ξένη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας από τρίτες δυνάμεις αλλά πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να δείχνουμε αξιοπιστία, σεβασμό και όχι το λόγο που ακούσαμε από τα χείλη της κ. Μπακογιάννη να μιλάει σε ένα χωριό της Ροδόπης λες και είμαστε στο '50 και το '60» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε για «παλαιοκομματισμό της Δεξιάς» τον οποίο «δεν τον ανεχόμαστε, τον καταγγέλλουμε και δεν υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι «εμείς στο ΠΑΣΟΚ είμαστε αυτοί που μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου γκρεμίσαμε τις μπάρες το 1995, εμείς είμαστε το κόμμα που με τον Κώστα Σημίτη και το Γιώργο Παπανδρέου κάναμε το νόμο του πέντε τοις χιλίοις και μπήκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια εκατοντάδες Έλληνες μουσουλμάνοι και μέσα σε 20 χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί οι επιστήμονες στην Κομοτηνή».

«Η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη μια ισχυρή αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, αυτό φιλοδοξούμε να είμαστε με τη λαϊκή ετυμηγορία στις 25 Ιουνίου» πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι η παράταξη αποτελεί «τον γνήσιο αντίπαλο της συντήρησης» που θα «αγκαλιάσει τις αγωνίες του ελληνικού λαού, για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει τις ανισότητες για μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση που θα δημιουργήσει πολλές καλές θέσεις εργασίας για τα Ελληνόπουλα στην Ελλάδα, θα σέβεται και θα υπηρετεί τους θεσμούς, τη δημοκρατία τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και την Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας μια σύντομη συνομιλία με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

