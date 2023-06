Υγεία - Περιβάλλον

Τσίπρας: Τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν, το ΕΣΥ είναι υπό διάλυση

Περιοδεία στην Κρήτη, πραγματοποιεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Σύσκεψη με τους δημάρχους του νομού Ρεθύμνης και εκπροσώπους φορέων πραγματοποιεί στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κρήτη.

Ο κ. Τσίπρας έστειλε το μήνυμα για την ανάγκη συνεχούς διεκδίκησης, από όλους, στα θέματα που αφορούν το βιοτικό επίπεδο, τον πρωτογενή τομέα και την υγεία, λέγοντας: «θα πρέπει να είμαστε παρόντες όλοι, για να μπορέσουμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Μιας και θα έχει πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε».

Η Κρήτη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, όπως και μεγάλες δυσκολίες, και αναφέρθηκε στο μεγάλο έλλειμμα των δημόσιων υποδομών σε Κρήτη και Ρέθυμνο, κάνοντας λόγο για το όραμα και την αναγκαιότητα του Βόρειου οδικού άξονα ως ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο το οποίο, μάλιστα, παρομοίωσε με το γιοφύρι της Άρτας.

«Τρία χρόνια πέρασαν από την προσπάθεια αναζήτησης ενός άλλου πλαισίου και μοντέλου σχεδιασμού για να καταλήξει ξανά ο σχεδιασμός για τον ΒΟΑΚ, εκεί όπου τον είχαμε αφήσει το 2019» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα διόδια τα οποία προγραμματίζονται δεν θα επιβαρύνουν μόνο τους τουρίστες, αλλά και τους κατοίκους της Κρήτης. Επίσης, αναφέρθηκε στο μεγάλο ζήτημα των αγροτικών και αρδευτικών έργων τονίζοντας ότι «... η Κρήτη δεν είναι μόνο ο τουρισμός, αλλά είναι και ο πρωτογενής τομέας. Πιστεύω ότι αν αμελήσουμε τον πρωτογενή τομέα δεν θα μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, μέσα από δημόσιες υποδομές και σχεδιασμό, να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, να δοθεί προοπτική ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να βρεθούν οι τρόποι για καλύτερο εισόδημα και προϊόντα με προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία».

Αναφερόμενος στα θέματα της Δημόσιας Υγείας, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει δώσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα για τη στήριξη των νοσοκομείων και του Εθνικού συστήματος υγείας, για την πρωτοβάθμια φροντίδα με τη δημιουργία των ΤΟΜΥ και σήμερα έχουμε φτάσει ξανά στην αρχή, στο χειρότερο σημείο από οποτεδήποτε άλλοτε. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υπό διάλυση, 6500 λιγότεροι μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές στο δημόσιο και στο σύστημα υγείας είναι σήμερα, σε σχέση με το 2019».

Εκείνη την περίοδο, συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν περιορισμοί και στις προσλήψεις, «και είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση πολλά προβλήματα. Έχει πολύ μεγάλο νόημα να κοιτάξουμε προς τα μπρος, βλέποντας ότι το πρόγραμμα για την υγεία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα σχέδιο που δίνει προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα». Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για απόψεις που έχουν καταγραφεί στον δημόσιο διάλογο εδώ και χρόνια «... όμως δεν έχουν προχωρήσει λόγω της πανδημίας που ανέκοψε αυτόν τον σχεδιασμό. Προς στιγμήν πιστέψαμε ότι η πανδημία θα μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα στήριξης του Εθνικού συστήματος υγείας και των υποδομών, όμως από ότι φάνηκε επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία».

Μίλησε, επίσης, και για το παραγωγικό μοντέλο σχετικά με το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η τοπική οικονομία, αιτιολογώντας ότι η Κρήτη, είναι ένας ευλογημένος τόπος με ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα και τουρισμό, «που -βέβαια είναι ευλογία- αλλά αν δεν τον διαχειριστεί σωστά και με σχεδιασμό, από ευλογία μπορεί να γίνει και αυτό πρόβλημα».





