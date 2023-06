Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτή παρέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους φιλοξενεί απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

-

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θανάση Λάλα. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και καλλιτέχνης «ξεφυλλίζει» τις σελίδες της ζωής του και μοιράζεται τις μοναδικές εμπειρίες που έζησε στην επαγγελματική του πορεία. Τι θυμάται από το πρώτο του δημοσιογραφικό «ΒΗΜΑ»; Ποιος μεγάλος λογοτέχνης τον έκανε να εγκαταλείψει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και να στραφεί στη δημοσιογραφία; Μεταξύ άλλων, περιγράφει ξεκαρδιστικά περιστατικά που έζησε με τα «Κακά Παιδιά», στις ραδιοφωνικές τους φάρσες, και εξηγεί πώς έγινε πλούσιος σε… ένα βράδυ.

Επίσης, αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από τις συναντήσεις του με τον «πρίγκιπα» Μικ Τζάγκερ, την «κυρία» Φαίη Ντάναγουεϊ, το «αγρίμι» Μάικ Τάισον, την «παραπονιάρα» Μελίνα Μερκούρη, τον μοναδικό Ντιέγκο Μαραντόνα και τον «σαρκαστικό» Γούντι Άλεν. Τέλος, μιλάει για τη δυνατή φιλία του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τις «εξομολογήσεις» του, που αποτέλεσαν έμπνευση για την κυκλοφορία του βιβλίου του, ««Ανδρέας Παπανδρέου – Δεν μετανιώνω για ό,τι κι αν έζησα, γι’ αυτό αποφασίζω να σ’ τα διηγηθώ».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ο δημοφιλής δημοσιογράφος μοιράζεται, από καρδιάς, καθοριστικές στιγμές της προσωπικής του ζωής, αλλά και από συνεργασίες-«σταθμούς», της τηλεοπτικής του πορείας. Μεταξύ άλλων, μιλάει για την «τραυματική» απώλεια του αδελφού του, για τη στιγμή που ανακάλυψε τον εαυτό του, για τον σεξουαλικό προσδιορισμό του, που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια, για το bullying από τις γυναίκες και τη στήριξη της οικογένειάς του. Ποιο είναι το μυστικό της δυνατής 14χρονης σχέσης με τον σύντροφό του; Για ποιο λόγο αντί να μιλήσει με την Ευαγγελία Αραβανή κατέληξε να τρώει… ραβανί; Ποιο σχόλιο συναδέλφου, τον έκανε να κλαίει ασταμάτητα; Επίσης, αναφέρεται στην εκρηκτική σχέση του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, καθώς και στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου. Τέλος, αποκαλύπτει το συγγραφικό ταλέντο του συντρόφου του, την ποιητική συλλογή που του έχει αφιερώσει και επιλέγει να του ανταποδώσει την αφιέρωση, ερμηνεύοντας με τους «Prestige The Band», ένα αγαπημένο του τραγούδι.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 57χρονου για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

“The 2Night Show” - Κατερίνα Λιόλιου: Η νέα ζωή, το δίπλωμα στα 28 της και ο ανταγωνισμός (βίντεο)