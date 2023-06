Αθλητικά

F1: Ο Μαξ Φερστάπεν και το 8ο GP στον Καναδά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αναλυτικά οι ζωντανές μεταδόσεις και εκπομπές του 8ου Grand Prix σε ΑΝΤ1 και ANT1+.

-

Ο 8ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα «Circuit Gilles Villeneuve» και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 18 Ιουνίου, στις 21:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μαζί με την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του δύο φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, στην ελληνική τηλεόραση.

Οι Καναδοί με τα μπάζα εξόρυξης του μετρό έφτιαξαν ένα τεχνητό νησί στην κοίτη του Αγίου Λαυρεντίου, που περιβάλλει το Μόντρεαλ και εκβάλλει στον Ατλαντικό. Εκεί, διεξήχθησαν οι Κωπηλατικοί Αγώνες των Ολυμπιακών του 1976 και αμέσως μετά, το 1978, φιλοξενήθηκε στους δρόμους του τεχνητού νησιού της Παναγίας το πρώτο Grand Prix της Formula 1. Σε αυτή την πίστα, που φέρει το όνομά του, ο αδικοχαμένος Ζυλ Βιλνέβ κέρδισε τον πρώτο αγώνα για λογαριασμό της Ferrari, και έμελλε να είναι η μοναδική του εντός έδρας νίκη, καθώς το 1982 σκοτώθηκε στις δοκιμές του βελγικού Grand Prix. Οι Καναδοί, λόγω του Ζυλ Βιλνέβ, αγάπησαν το Grand Prix στο Μόντρεαλ, και αυτή η «κολόνια» κρατάει ακόμη, καθώς τα εισιτήρια του φετινού αγώνα έχουν εξαντληθεί και αναμένονται περισσότεροι από 350.000 θεατές το τριήμερο. Ο γιος του αδικοχαμένου Ζυλ Βιλνέβ, ο Ζακ Βιλνέβ, πήρε τον τίτλο το 1997 αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει στον Καναδά. Είναι ο μόνος Καναδός πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1 - έχουν υπάρξει 15 Καναδοί οδηγοί και ανάμεσά τους ο Λανς Στρολ - που οδηγεί σήμερα για τη δική του ομάδα την Aston Martin.

Η διαδρομή στον Καναδά βασίζεται κυρίως σε δρόμους του πάρκου, έχει μήκος 4.361m και ο αγώνας διαρκεί 70 γύρους. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι τρεις πιο μαλακές γόμες: C3, C4, C5. Στόχος όλων των οδηγών είναι να αποφύγουν τον «Τοίχο των Πρωταθλητών», που βρίσκεται στην έξοδο του τελευταίου σικέιν, ο οποίος ονομάζεται έτσι γιατί έχει «πιάσει» πολλούς πρωταθλητές όπως ο Σουμάχερ, ο Χιλ, ο Βιλνέβ. Η πίστα έχει αργές στροφές και μια τεράστια ευθεία πριν το τελευταίο σικέιν. Κομβικό ρόλο παίζει η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των στροφών. Η κλίση στις αεροτομές είναι μικρή, καθώς ζητούμενο είναι η τελική ταχύτητα. Πέρυσι, νικητής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, το 2021 και το 2020 δεν έγινε αγώνας εκεί λόγω της πανδημίας ενώ το 2019 είχε κερδίσει ο Χάμιλτον, το 2018 ο Φέτελ και το 2017, 2016, 2015 ο Χάμιλτον. Ο Βρετανός πρωταθλητής έχει πάρει εκεί την 1η νίκη της καριέρας του το 2007 και έχει να κερδίσει αγώνα από το 2021 στη Σαουδική Αραβία, συνεπώς πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς νίκη στην καριέρα του. Φέτος, στους 7 πρώτους αγώνες έχουν κερδίσει οι Red Bull με τον Φερστάπεν να παίρνει 5 νίκες και τον Πέρεζ 2 νίκες.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά, μία ώρα πριν τον αγώνα, την Κυριακή 18 Ιουνίου στις 20:00, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική συνέντευξη του Μαξ Φερστάπεν στην κάμερα του ΑΝΤ1. Ο Ολλανδός οδηγός, που ήδη προηγείται με σημαντική διαφορά στη βαθμολογία και πλησιάζει στον 3ο συνεχόμενο τίτλο της καριέρας του, μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή και στη Μαρία Θωμά για τη νοοτροπία και την ψυχολογία του πρωταθλητή, τη σχέση με τον ομόσταυλό του στη Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, την αντιπαλότητα με τον Χάμιλτον το 2021 και για πολλά άλλα. Καλεσμένος στο στούντιο με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά θα είναι ο ηθοποιός Δημήτρης Δάρρας. Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, με σχόλιο από τον οδηγό της F4, Τζώρτζη Μαρκογιάννη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 8ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 16/6 20:30 ANT1+ F1 FP2 17/6 00:00 ANT1+ F1 FP3 17/6 19:30 ANT1+ F1 Qualifying 17/6 23:00 ANT1+ F1 Formula 1 Show 18/6 20:00 ANT1, ANT1+ F1 Race 18/6 21:00 ANT1, ANT1+ F1 Formula 1 Show 18/6 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 18 Ιουνίου, στις 21:00, το 8ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

