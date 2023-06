Κοινωνία

Εξαφανίσεις ανηλίκων: Ανησυχητική αύξηση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας

Τα στοιχεία έρευνας από το "Χαμόγελο του Παιδιού" δείχνουν σαφή αύξηση των εξαφανίσεων κατά τα χρόνια της πανδημίας στη χώρα.

Αύξηση στις εξαφανίσεις ανηλίκων- κυρίως εφήβων κοριτσιών- σημειώθηκε μετά το 2020 και συγκεκριμένα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου INTERSYC II που παρουσιάστηκαν από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο συνέδριο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ - INTERSYC ΙΙ», που διεξήχθη, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

«Από την πανδημία και μετά υπήρχε μεγάλη αύξηση στα Amber Alerts. Από τα οκτώ που είχαμε σε ετήσια βάση αυξήθηκαν στα 18», ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντική η ενδυνάμωση της κοινωνίας και της ελληνικής και ευρωπαΐκής οικογένειας για θέματα που ταλανίζουν τα παιδιά, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική φροντίδα, οι εξαφανίσεις και η παράνομη διακίνηση. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ειδικότερα μετά την πανδημία, όπου άφησε πίσω όλη αυτή τη φρίκη. Στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν κάθε μέρα μια εκδήλωση αυτοκτονικού ιδεασμού».

Όπως επισήμανε ο ψυχολόγος στο «Χαμόγελο του Παιδιού» Χρήστος Σωζόπουλος, «για το 2022 δηλώθηκαν περίπου 101 εξαφανίσεις παιδιών και 199 ενήλικων. Γενικότερα υπήρξε αύξηση των περιστατικών μετά την πανδημία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα στατιστικά του τετραμήνου για το 2023 και ήδη έχουμε 71 εξαφανίσεις παιδιών, ηλικιακά κυρίως στην εφηβεία, από φυγή για διάφορους λόγους, όπως ενδοοικογενειακή βία, βία στο σχολείο αλλά και από διαδικτυακό εκφοβισμό που έχει αυξηθεί από το 2020 και κυρίως αφορά σε κορίτσια ηλικίας 13 έως 18 ετών. Η κυρίαρχη εικόνα στις εξαφανίσεις είναι η εικόνα μιας έφηβης. Στις μικρότερες ηλικίες είναι κυρίως αγόρια, των οποίων τα ίχνη χάνονται από έλλειψη προσανατολισμού, έλλειψη προσοχής των γονιών ή των συγγενών και γονική αρπαγή, που είναι σπάνια στην Ελλάδα».

«Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει αυξητική τάση στις εξαφανίσεις, όμως παράλληλα και τα αντανακλαστικά ευτυχώς είναι καλύτερα», σημείωσε ο κ. Σωζόπουλος και διευκρίνισε πως πλέον υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση που έρχεται από τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε άμεσα μέτρα και να ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές.

«Πάνω από τα εννέα στα δέκα παιδιά», συνέχισε, «εντοπίζονται και είναι σημαντικό να δηλώνουμε την απουσία του παιδιού άμεσα. Είναι μύθος ότι πρέπει να περάσουν 24 και 48 ώρες για να δηλώσουμε μια εξαφάνιση. Τα ανακλαστικά όσο πιο γρήγορα λειτουργούν, μεγαλώνουν και οι πιθανότητες εύρεσης. Πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία γίνεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων ενός εξαφανισμένο προσώπου, είτε είναι ανήλικος, είτε ενήλικας και έρχεται πάντα κατόπιν έγκρισης του αστυνομίας».

Ο αστυνόμος Α' Διονύσης Κλιτσινίκος, από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι η δήλωση εξαφάνισης όσον αφορά τα παιδιά να γίνεται άμεσα, ώστε οι δυνάμεις που περιπολούν να λάβουν το σήμα και να αρχίσουν την έρευνα. «Όσο πιο σύντομα γίνεται η διαδικασία, τόσο πιο άμεσα θα έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα», τόνισε.

Ο ίδιος επισήμανε πως το ποσοστό των παιδιών που εντοπίζονται είναι μεγάλο, χάρη στις δυνάμεις που αστυνομεύουν, τόσο της ΔΙΑΣ όσο και των περιπολικών. Σημείωσε, δε, ότι τα παιδιά που εξαφανίζονται βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία και την εφηβεία.

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε πως το έργο αναπτύχθηκε σε τέσσερις άξονες παρέμβασης: στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο και στην προώθηση ευρωπαϊκών εργαλείων, στη βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας για τα παιδιά, στη βελτίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά και στις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19. «Τίποτα δε γίνεται μόνο με αναφορές, πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωση των φορέων, συνεργασία με την κεντρική διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Nadia Centre Foundation και περιφερειακού τμήματος Εκπαίδευσης Μπλαγκόεβγκραντ Ροσάνκα Βενελούνοβα (Rossanka Venelunova) αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με τον μεγαλύτερο, όπως είπε οργανισμό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που ήδη «μετράει» δέκα χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι:

Δράση Προληπτικής Ιατρικής με τα κινητά πολυιατρεία που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε 7.471 παιδιά στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.

Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας συγκεντρώνοντας 240 φιάλες αίματος.

7 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης BLS / AED σε 160 επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά στην Ελλάδα.

5 Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης σε 107 Εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν από την Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ.

Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού - Πρότυπη Κινητή Μονάδα Νεογνών & Παιδιών με σκοπό την ενίσχυση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Εκστρατεία Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο COVID-19 χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με τη συμμετοχή 50 Εκπαιδευτικών Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την εκπαίδευση τους σχετικά με τον τρόπο δράσης γύρω από το Covid-19, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες.

*7 2ήμερα Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια μέσω της Ακαδημίας Επιμόρφωσης & Εκπαίδευσης 'Smile Academy' του Οργανισμού με τη συμμετοχή 265 Εκπαιδευτικών, Σχολικών Ψυχολόγων και Γονέων από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την εκπαίδευση τους στις θεματικές ενότητες :«Ασφάλεια Στον Διαδικτυακό Κόσμο. Τι Συμβαίνει ... Πίσω Από την Οθόνη & «Εκφοβισμός στο Σχολείο Μίλα Τώρα».

Σεμινάρια με θέμα τις «Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Περιστατικών Εξαφάνισης Ανηλίκων και Ενηλίκων» σε Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου συμμετείχαν 437 εκπρόσωποι φορέων, σωμάτων ασφαλείας, κοινωνικών υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό, σεμινάρια σχετικά με τις καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και της Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, καθώς και διαδικτυακές συνεδρίες με θέμα το σχολικό εκφοβισμό και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Οι εταίροι του έργου, το Foundation Center Nadja- Sandanski Branch - Βουλγαρία, το Regional Department of Education - Blagoevgrad - Βουλγαρία, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, καθώς και ο επικεφαλής εταίρος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σημείωσαν ότι οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών σε διασυνοριακές περιοχές, αλλά και στην ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά.

