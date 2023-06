Πολιτισμός

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Σήμερα πραγματοποιήθηκε προσευχή με στενούς συγγενείς και λιγοστούς φίλους, παρουσία ιερέα, στην βίλα του Άρκορε, όπου χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε η σορός του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας θα τελεσθεί αύριο το απόγευμα στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, στις 3 τοπική ώρα, με την συμμετοχή του Ιταλού προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο εσωτερικό της εκκλησίας θα μπορέσουν να εισέλθουν μέχρι δύο χιλιάδες άτομα, ενώ από την πλατεία του Ντουόμο θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελετή, σε γιγαντοθόνες, μέχρι και είκοσι χιλιάδες άνθρωποι. Η κηδεία πρόκειται να πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη.

Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του πρύτανη του πανεπιστημίου της Σιένα, Τομάζο Μοντανάρι, ο οποίος δεν έδωσε εντολή να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες της Ιταλίας και της ΕΕ στα κτήρια του πανεπιστημίου, παρά την σχετική απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι. "Δεν μισώ κανέναν αλλά λέω όχι σε μια αγιοποίηση που θεωρώ υποκριτική και αναλαμβάνω την ευθύνη της απόφασής μου", τόνισε ο Μοντανάρι.

Στις 20 Ιουνίου, τέλος η ιταλική Γερουσία θα τιμήσει, με ειδική τελετή, την μνήμη του "Καβαλιέρε".





