Υγεία - Περιβάλλον

Με στρεπτόκοκκο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον στρεπτόκοκκο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Το μήνυμα του δημοσιογράφου.

-

Θετικός στον στρεπτόκοκκο διαγνώστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ενός μηνύματος στα social media.

Ο δημοσιογράφος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ώστε να ελεγχθούν και όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του τις τελευταίες μέρες.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη χώρα καθώς κατέληξε ένα 7χρονο αγόρι από στρεπτόκοκκο, το έκτο παιδί φέτος που φεύγει από τον συγκεκριμένο ιό, ενώ παιδιά από το περιβάλλον του έχουν διαγνωσθεί θετικά.

Η ανάρτησή του

«Είμαι θετικός στον στρεπτόκοκκο. Αν αγκαλιάσατε φιλιά, αγκαλιές τις τελευταίες 4-5 ημέρες και έχετε πυρετό ή πονόλαιμο, κάντε καλού κακού ένα strep test, είναι πανεύκολο. Λογικά σε δέκα ημέρες θα είμαι καλά. Αν όχι RIP», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη δημοσίευσή του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως έλαβε πολλά μηνύματα από φίλους του που νόμιζαν πως του έκανε πλάκες και αναρωτήθηκε πόσο χάλια πλάκες κάνει τελικά.

«Ευχαριστώ για τα περαστικά. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πήρα πάνω από 100 μηνύματα που νόμιζαν ότι έκανα πλάκα για τον στρεπτόκοκκο. Μα τόσο χάλια πλάκες κάνω πχια;» έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος: η καταδίκη για βιασμό, η 12χρονη στον Κολωνό και η “αυτοδικία”

ΑΑΔΕ - Επιστροφή φόρου: Το IBAN “στερεί” λεφτά από πολίτες και επιχειρήσεις

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του