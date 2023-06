Κόσμος

Ο Μπάρακ Ομπάμα επιστρέφει... στην Αθήνα

Το τριήμερο συνέδριο του προγράμματος Obama Foundation Leaders στο SNF Nostos Conference, που θα φέρει τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ και πάλι στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα αναμένεται να είναι τις επόμενες ημέρες, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Παραμονές των εκλογών, ο Μπάρακ Ομπάμα, θα έρθει στην Ελλάδα με αφορμή τη διεξαγωγή συνεδρίου του προγράμματος Obama Foundation Leaders στο SNF Nostos Conference (21, 22 και 23 Ιουνίου) στο ΚΠΙΣΝ όπου θα συζητήσει τους τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών μαζί με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Η παρουσία Ομπάμα στην Αθήνα αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως για τα όσα θα πει όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα για την πολιτική και δεν αποκλείεται να έχει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη.

