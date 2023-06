Life

“Αρένα” - ΕΣΥ: οι εφημερίες, τα ράντζα, τα φακελάκια και οι “διαλογές”

Άκρως αποκαλυπτική είναι η εκπομπή έρευνας του ΑΝΤ1, με την Μαρία Αναστασοπούλου.

Αυτή την Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 23:00, η «Αρένα», με τη Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στο κέντρο της πολύπλευρης έρευνάς της το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τι συμβαίνει στις εφημερίες; Η κάμερα της εκπομπής φωτίζει την «οδύσσεια» των ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία και καταγράφει καταγγελίες πολιτών για τα φακελάκια, τα ράντζα και τις ελλείψεις, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι.

Η «Αρένα» ταξιδεύει και στις Κυκλάδες. Μέσα από ένα εκτενές οδοιπορικό, αποκαλύπτει πώς οι ασθενείς μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσοκομείο με καΐκια ή και σε καρότσες αγροτικών οχημάτων, αντί ασθενοφόρων.

Τέλος, η «Αρένα» ερευνά αν γίνεται «διαλογή» ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ στο ίδιο ερώτημα καλούνται να απαντήσουν και γιατροί που δίνουν καθημερινά μάχη σε αντίξοες συνθήκες.

Μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου στην «Αρένα», θα βρίσκονται καλεσμένοι με άποψη και λόγο για να συζητήσουν και να αναδείξουν όλες τις πλευρές του θέματος.

Και οι τηλεθεατές, όμως, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, θα συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου, ζωντανά, στις 23:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης





