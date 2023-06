Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ιερέας από ρωσικό βομβαρδισμό

Αιματοκύλισμα δίχως τέλος στην Ουκρανία. Μια 76χρονη τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση.

Ένας ρωσικός βομβαρδισμός σκότωσε έναν 72χρονο ιερέα στην αυλή της εκκλησίας του κοντά στη Χερσώνα, δήλωσε σήμερα ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε την τοποθεσία Μπιλοζέρκα με πυροβολικό, πλήττωντας την αυλή μιας εκκλησίας και σκοτώνοντας τον ιερέα», έγραψε ο Γερμάκ με ανάρτηση στο Facebook, δημοσιεύοντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται συντρίμμια κοντά σε μια εκκλησία.

Μια 76χρονη τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση, σύμφωνα με τον ίδιο. Τέσσερα σπίτια, το ταχυδρομείο, τοποθεσίες υποδομής ζωτικής σημασίας και η κεντρική πλατεία υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Η πόλη Μπιλοζέρκα βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Χερσώνα, ένα περιφερειακό κέντρο που απελευθερώθηκε από τον ουκρανικό στρατό τον Νοέμβριο και πλημμύρισε εν μέρει μετά την καταστροφή ενός φράγματος στον ποταμό Δνείπερο, για την οποία Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται.

Μετά την ανακατάληψη της Χερσώνας από τους Ουκρανούς, ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει τακτικά την πόλη και τα περίχωρά της από την ανατολική όχθη του Δνείπερου, η οποία αποτελεί φυσικό εμπόδιο για την προέλαση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Οι τελευταίες έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας με στόχο να ανακαταλάβουν όλα τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.

