Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου και η σύνθεση της Βουλής

Η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 δώδεκα ημέρες πριν από τις εκλογές παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η πρώτη δημοσκόπηση της MARC μετά τις εκλογέςπαρουσιάστηκε στο αποψινό κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη,δώδεκα μέρες πριν από τις εκλογές. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜARC, Θωμάς Γεράκης εξήγησε τα αποτελέσματα της αναλυτικά.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου σε 1501 άτομα, για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και είχε πανελλαδική κάλυψη. Σε αυτήν συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου και η δειγματοληψία ήταν πολυσταδιακή και τυχαία. Οι συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά από 15 ερευνητές και δυο επόπτες. Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα ανέρχεται σε +_2,5%.

Σε ερώτηση για το αν έμειναν ικανοποιημένοι είναι με το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου, το 38,6% απάντησε «Ναι», το 11,3% «Μάλλον ναι» και το 40.8% «Όχι», ενώ το 9% «μάλλον όχι».

Όσο για τα συναισθήματα που προκάλεσε το αποτέλεσμα των εκλογών το 46,3% των ερωτηθέντων εκφράστηκε με θετικά συναισθήματα και με αρνητικά το 48,1%.

Με τις απόψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ταυτίζεται το 39.4% των ερωτηθέντων, με του Αλέξη Τσίπρα το 17,2% και με του Νίκου Ανδρουλάκη το 8.9%.

Το 6,5% ταυτίζεται με τις απόψεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, το 5,3% με του Κυριάκου Βελόπουλου και με της Ζωής Κωνσταντοπούλου το 3,5%.

Με του Γιάνη Βαρουφάκη το 2,8% των ερωτηθέντων και με του Δημήτρη Νατσιου το 2,4%.

Σε ερώτηση για το «τι κυβέρνηση προτιμούν», το 43,8% απάντησε «αυτοδύναμη ΝΔ», συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ απάντησε 9,2% και συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ και μικρότερων κομμάτων απάντησε το 28%.

Στην ερώτηση «ποιο κόμμα θα ενισχυθεί περισσότερο από τη μάχη της κεντροαριστεράς» η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε «το ΠΑΣΟΚ».

Το 91% των ερωτηθέντων απάντησε πως ψήφισε στις 21 Μαΐου και θα ψηφίσει και στις 25 Ιουνίου.

Στην πρόθεση ψήφου, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στις πάνω από 20 μονάδες, ενώ η Βουλή εμφανίζεται εννιακομματικη με την Πλεύση Ελευθερίας να ξεπερνά την Ελληνική Λύση.

Και η εκτίμηση ψήφου δεν διαφέρει πολύ από την πρόθεση, με τη διαφορά ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ να ξεπερνά τις 20 μονάδες και τη Βουλή να εμφανίζεται με οκτώ κόμματα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, οι έδρες στη Βουλή διαμορφώνονται ως εξής, με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη.

Η ταυτότητα της έρευνας

