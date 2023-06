Κόσμος

Τροχαίο - Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Αυτόπτες μάρτυρες αποδίδουν το δυστύχημα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του λεωφορείου.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση ενός μικρού λεωφορείου με φορτηγό, νωρίτερα σήμερα, σε αυτοκινητόδρομο νότια του Καΐρου, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Αυτόπτες μάρτυρες αποδίδουν το δυστύχημα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του μικρού λεωφορείου.

Εισαγγελέας διέταξε έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο τροχαίο. Στο πλαίσιο αυτής, η αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην περιοχή του δυστυχήματος.

Χιλιάδες ζωές χάνονται κάθε χρόνο στην άσφαλτο, στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου. Στην πλειονότητά τους τα τροχαία αποδίδονται σε ανθρώπινα λάθη – όπως υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας – αλλά και στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου.

Τα τελευταία χρόνια, η Αίγυπτος έχει αναβαθμίσει το οδικό της δίκτυο – κατασκευάζοντας δρόμους και γέφυρες, και επισκευάζοντας τις φθορές σε αρκετά τμήματα – προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων δυστυχημάτων.

