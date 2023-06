Αθλητικά

Κιλιάν Μπαπέ: Ψέματα, όλο και μεγαλύτερα

Η απάντηση του Γάλλου επιθετικού, μετά το δημοσίευμα που τον ήθελε να αλλάζει ομάδα.

«Ψέματα. Όλο και μεγαλύτερα. Έχω ήδη πει ότι θα συνεχίσω τη σεζόν που έρχεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου είμαι πολύ χαρούμενος».

Με αυτό το tweet θέλησε ο Κιλιάν Μπαπέ να απαντήσει σε αναφορά της "Le Parisien" που τον εξόργισε, θυμίζοντας τη «Φυλακή-Σεν Ζερμέν» και καλώντας το «φαινόμενο» Χάαλαντ να μιλήσει για την απόφαση του Γάλλου επιθετικού να φύγει από το Παρίσι, αλλά και τη χαμένη μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα», μετά τη σεζόν του «τρεμπλ» για το Νορβηγό επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

«Η ευκαιρία είναι πολύ καλή: μαζεύει την αιώνια επιθυμία του να παίξει για τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο και να φτάσει εκεί ως ροκ σταρ χωρίς άλλο ένα πρώτο όνομα για να ενοχλεί την αύρα του. Η ευκαιρία να προσγειωθεί ένας ήρωας στη Ρεάλ Μαδρίτης» εξηγεί η "Le Parisien", πριν απευθύνει έκκληση στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ώρες πριν, ο Κιλιάν Μπαπέ με γραπτή δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑFP), ανέφερε πως η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν γνώριζε από πέρυσι ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη γαλλική ομάδα μετά το 2024, κάνοντας χρήση της οψιόν που υπάρχει στο συμβόλαιό που υπέγραψε πέρυσι.

