Μητσοτάκης: Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό και νομοσχέδιο για τη φορολογία πριν τον Αύγουστο

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ανάμειξη στα εσωτερικά της», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του δώδεκα ημέρες πριν από τις εκλογές.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος, είναι ευρωπαικό και όχι ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό, οι πολιτικές τύπου market pass, οι οποίες πιθανώς να συνεχιστούν είναι προσωρινές λύσεις. Χρειαζόμαστε μόνιμες λύσεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και η εμπέδωση της μεγαλύτερης διαφάνειας, καθώς και του μεγαλύτερου ανταγωνισμού είναι προς την επιθυμητή κατεύθυνση», σημείωσε σε συνέντευξη, που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR και στη Μάρα Ζαχαρέα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, γνωστοποίησε πως πριν από τον Αύγουστο θα ψηφισθεί νομοσχέδιο, που θα θεσπίζει όλες τις προβλέψεις για τη μείωση της φορολογίας σε ορίζοντα 4ετίας. «Η αντιπολίτευση θα διαψευσθεί καθώς όλες οι προβλέψεις του καλά κοστολογημένου προγράμματος θα νομοθετηθούν αμέσως μετά τις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να εκπλήσσουμε ευχάριστα και είμαι πολύ υπερήφανος πως αυτή η κυβέρνηση ψήφισε πολύ προοδευτικές πολιτικές για όλους τους συμπολίτες μας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ επέμεινε πως στο πεδίο της φοροδιαφυγής θα πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα. «Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει σημαντική αντανάκλαση στους ονομαστικούς μισθούς. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα δεν αυξάνονται με κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά με επενδύσεις και ενίσχυση της δύναμης των εργαζομένων, αυτό έγινε και την προηγούμενη 4ετία. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί και τον επόμενο χρόνο, μακάρι σε κάποιο σημείο να μπορεί αυτός να καθορίζεται από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, σε κάθε περίπτωση μπορεί να φθάσει στα 950 ευρώ έως το τέλος της 4ετίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επιπλέον, τόνισε ότι σε ό,τι αφορά στο μισθολόγιο του Δημοσίου επεσήμανε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα επιδόματα θέσης, αλλά και οριζόντιες αυξήσεις οικογενειακών επιδομάτων. «Εκτιμώ ότι η πορεία της οικονομίας θα είναι καλή και ως εκ τούτου θα μπορέσουμε να δώσουμε έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους, ιδίως στους χαμηλοσυνταξιούχους, στο τέλος του έτους», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε δραστική παρέμβαση στο ΕΣΥ, με καλύτερες υπηρεσίες, χωρίς εκπτώσεις και αποκλίσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επέμεινε δε για την ανάγκη για προσλήψεις 10.000 γιατρών και νοσηλευτών, σημαντικών παρεμβάσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και σοβαρών αλλαγών στην αναμονή για τα τακτικά χειρουργεία.

Θα επικαιροποιήσουμε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους

«Πρέπει ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιούμε τον τρόπο άσκησης της πολιτικής μας και το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε εφ όσον είμαστε κυβέρνηση είναι η επικαιροποίηση του επιτελικού Κράτους. Έχω μιλήσει για την ίδρυση ενός ξεχωριστού Υπουργείου για θέματα οικογένειας, δημογραφικού και στεγαστικής πολιτικής. Έχω, επίσης, προιδεάσει για αρκετές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο, τη συμμετοχή πολύ περισσότερων γυναικών. Και εφ όσον μας εμπιστευθεί εκ νέου ο ελληνικός λαός, οι νέοι υπουργοί θα βρουν στις θέσεις του στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ένα μπλε φάκελο με τον προγραμματισμό και τις εκκρεμότητες για το επόμενο έτος» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΝΔ και εκτίμησε πως πιθανή αυτοδυναμία του κόμματος του προκύπτει και διά της εις άτοπον απαγωγής, καθώς καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν αρθρώνει ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Να δηλώσουν οι κ. Φερχάτ και Ζεϊμπεκ ότι σέβονται τη Συνθήκη της Λωζάνης

«Έχω απευθύνει δημόσια πρόκληση προς τον κ. Ερντογάν να συναντηθούμε, αργά ή γρήγορα αυτή η συνάντηση θα γίνει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Καλωσορίζω τη μείωση της έντασης, το βασικό ζήτημα προς επίλυση είναι η οριοθέτηση των μεταξύ μας θαλασσίων ζωνών, ήτοι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται να συζητήσω όλα τα υπόλοιπα θέματα, που θέτει η Τουρκία, ζητήματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίσης είναι μη θέματα για την Ελλάδα. Ελπίζω να το αντιληφθεί αυτό ο κ. Ερντογάν. Ακόμη όμως και να μη λύσουμε τη μόνη μας διαφορά δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε κλίμα έντασης, όπως το βιώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν θα διαπραγματευτώ την διαρκή ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων» διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των δύο υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και την Ξάνθη ο πρόεδρος της ΝΔ ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ανάμειξη στα εσωτερικά της. Κάλεσε τους κ. Φερχάτ και Ζειμπέκ να δηλώσουν πως σέβονται τη Συνθήκη της Λωζάνης και ότι υπηρετούν μόνο τα συμφέροντα της μουσουλμανικής μειονότητας, ενώ επανέλαβε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε δις, ήτοι πριν από τις εκλογές, αλλά και ύστερα από αυτές, αλλά πριν από την ανακήρυξη των συνδυασμών, όταν, όπως είπε, υπήρχε πλήρης εικόνα των σκληρών, όπως τις χαρακτήρισε, παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου.

