Γέννησε τετράδυμα “κλέβοντας” σπέρμα από τον φυλακισμένο της άνδρα

Στη φυλακή βρίσκεται εδώ και 15 χρόνια ο άνδρας μίας γυναίκας που έκανε παιδιά με εξωσωματική.

Μια Παλαιστίνια γέννησε πρόσφατα τετράδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση, χρησιμοποιώντας το σπέρμα του φυλακισμένου συζύγου της, αφού κατάφερε να το βγάλει κρυφά από την ισραηλινή φυλακή όπου κρατείται εκείνος εδώ και 15 χρόνια, ανέφερε σήμερα η οικογένειά της.

Ο Άχμαντ Σαμάλι, 37 ετών, κρατείται στη φυλακή της Νάφχα από το 2008, καταδικασμένος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τη σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Η σύζυγός του γέννησε τρία αγόρια και ένα κορίτσι στο νοσοκομείο Μακάσεντ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπου μεταφέρθηκε κατεπειγόντως λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη της. Την Κυριακή επέστρεψε στη Σαζάγια, στα δυτικά της Γάζας, όπως είπε η μητέρα του Άχμαντ, η Νάτζα Σαμάλι. Έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες εξωσωματικής «ο γιος μου, που είναι κρατούμενος, είχε την τύχη να αποκτήσει τετράδυμα αφού έβγαλε παράνομα το σπέρμα του από τη φυλακή», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πώς έγινε αυτό.

Η σωφρονιστική υπηρεσία δεν θέλησε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες. Στο παρελθόν υποστήριζε ότι επρόκειτο για αναπόδεικτες «φήμες».

Η Ουμ Ουμπεϊντά Σαμάλι, 34 ετών, ήταν ήδη μητέρα δύο εφήβων – απέκτησε τα παιδιά της σε νεαρή ηλικία, όταν ο σύζυγός της ήταν ακόμη ελεύθερος. Ήταν έγκυος επτά μηνών όταν παρουσίασε επιπλοκές και γέννησε τα τετράδυμα, τα οποία έμειναν στο νοσοκομείο επί 45 ημέρες, εξήγησε η πεθερά της, κρατώντας στην αγκαλιά της δύο από τα εγγόνια της.

«Η χαρά μας δεν θα είναι πλήρης χωρίς την απελευθέρωση του πατέρα τους, για να είναι μαζί τους και να τα φροντίζει», είπε η Σαμάλι, διευκρινίζοντας ότι ο γιος της εκτίει ποινή 18 ετών.

Σύμφωνα με την Ένωση Παλαιστίνιων Κρατουμένων, 122 παιδιά έχουν γεννηθεί με σπέρμα που έβγαλαν λαθραία από τις ισραηλινές φυλακές μετά το 2012. «Αποκαλούμε αυτά τα μωρά πρεσβευτές της ελευθερίας» είπε ο Καντούρα Φαρές, ο πρόεδρος αυτής της οργάνωσης που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατούμενων Παλαιστίνιων. Κάποιες οικογένειες έχουν πει ότι οι κρατούμενοι έκρυψαν το σπέρμα σε μικροαντικείμενα, όπως σε στυλό, τα οποία τους παρέδωσαν στο επισκεπτήριο ή τα εμπιστεύτηκαν σε συγκρατούμενούς τους που επρόκειτο να αποφυλακιστούν.

