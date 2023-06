Κοινωνία

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.

Συνελήφθησαν την Δευτέρα (12/6), σε Αθήνα και Βύρωνα, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, 4 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο εντοπισμός τους και η εξακρίβωση της δράσης τους έγινε μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων και άλλων ανακριτικών μεθόδων, μετά από πληροφορίες για την δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστης κάνναβης δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας -SKUNK- και κοκαΐνης) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων και σε σπίτι, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

46 κιλά και 810 γραμ. ακατέργαστη κάνναβη δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) ,

382 γραμ. κοκαΐνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

υλικά για την τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών (συσκευή κένωσης αέρος και επανατυποποίησης, ρολό περιτυλίγματος, πλήθος νάιλον συσκευασιών),

περίστροφο και αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά, αναδιπλούμενος σουγιάς και στιλέτο

αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα

520 ευρώ και

6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

