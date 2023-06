Οικονομία

ΑΑΔΕ - Χρέη: Μειώνονται τα νέα φέσια στην Εφορία

Στην ώρα του πληρώνεται το συντριπτικό ποσοστό των φόρων που βεβαιώνονται. Μειώθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες της Εφορίας, σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Φορολογική συνέπεια για Όσκαρ διεκδικούν οι Έλληνες φορολογούμενοι, αφού δείχνουν μία αξιοσημείωτη συνέπεια και καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα 8,5 στα 10 ευρώ που βεβαιώνονται, από την Εφορία.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου του 2023, ενώ οι φόροι που προηγούνται στην αποπληρωμή τους, είναι ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεις, ο ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ.

Επίσης ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός αυτών των οφειλετών στο τέλος Απριλίου του 2023 προς την Εφορία, σε σχέση με πέρυσι έχει μειωθεί κατά σχεδόν 257.000, ενώ μειωμένος κατά 50.000 είναι ο αριθμός και σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου του 2023. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, που είχαν υπερβεί τα 4 εκατομμύρια, είναι μειωμένος κατά 348.167 ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των οφειλετών της Εφορίας ανήλθε σε 3.687.278 φυσικά και νομικά πρόσωπα

Παράλληλα για το 4μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που αφορά τους φόρους έφτασε τα 2,140 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,504 δις, έχοντας σημαντική μείωση 38,9%.

Αντίστοιχα για τον Απρίλιο ο νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε τα 183 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 178 εκατ. σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 3%.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά αυτό το γεγονός είναι τεχνικού χαρακτήρα, λόγω διαγραφής των οφειλών του Ο.Σ.Ε. Το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους ανέρχεται στο τέλος Απριλίου σε 107,7 δις..

Αντίστοιχα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 81,4 δις ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι και τον Μάιο η πορεία των εσόδων ήτα θετική. Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αναμένεται να ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες.

Από τους οφειλέτες αυτούς ανοιχτοί σε κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και σε πλειστηριασμούς βρίσκονται 2.050.089 φορολογούμενοι ενώ σε 1.441.895 εκατ. οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών.

Η εισπραξιμότητα των φόρων ανά κατηγορία είναι η εξής:

Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Το ποσοστό εμπρόθεσμης καταβολής ανέρχεται σε 91,79%. Καταβλήθηκαν στο δημόσιο 22,95 εκατ. ευρώ έναντι συνολική οφειλής ύψους 25 εκ. ευρώ. Τον Μάρτιο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 60,26%, ενώ για το σύνολο του +2022 διαμορφώθηκε στο 87,08% .

ΦΠΑ: Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν στο 85,90% αφού από τη συνολική οφειλή των 1,345 δις. ευρώ μπήκαν στα κρατικά ταμεία 1,155 δις. ευρώ σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τον Μάρτιο που ήταν στο 88,81%. Το 2022 έκλεισε με ποσοστό συμμόρφωσης στο 85,36%.

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Τον περασμένο Φεβρουάριο καταβλήθηκε η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ του 2022, ενώ από τον προηγούμενο μήνα έχει ξεκινήσει η καταβολή των δόσεων του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2023. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο σε 81,34% και τον Φεβρουάριο σε 81,75% ενώ το 2022 είχε κινηθεί στα 77,22%.

Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το 54,78% του φόρου με τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 5,8 εκατ. ευρώ από οφειλή ύψους 10,59 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο το ποσοστό συμμόρφωσης των φυσικών προσώπων ήταν αισθητά υψηλότερο στο 60,26% και το 2022 κινήθηκε στο 74,69% .

Η συνολική συμμόρφωση των φορολογούμενων στη πληρωμή όλων των φόρων, (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ) τον Απρίλιο ανήλθε σε 85,77% από 88,50% τον Μάρτιο και 83,30% ολόκληρο το 2022.

