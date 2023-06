Οικονομία

Σύλληψη για φθορές σε 10 ΑΤΜ

Ο άνδρας, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι άνδρες της Κρατικής Ασφάλειας είχε πλούσια δράση και “χτυπήματα” σε πολλές περιοχές.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στου Ζωγράφου, από αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 34χρονος κατηγορούμενος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο έρευνας περιστατικών φθορών σε ΑΤΜ σε διάφορές περιοχές της Αθήνας και έπειτα από αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως δράστης, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα της κρατικής ασφάλειας εξιχνιάστηκαν συνολικά 10 περιπτώσεις φθορών τις οποίες προκάλεσε ο κατηγορούμενος με τη χρήση πέτρας σε ΑΤΜ και διοικητικά γραφεία τραπεζών, σε Αθήνα, Ζωγράφου, Παγκράτι, Ιλίσια και Γουδί.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

