Βία ανηλίκων: νέα συμπλοκή έξω από Λύκειο (βίντεο)

Για απρόκλητη επίθεση σε βάρος δύο παιδιών από ομάδα εφήβων κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής, που αναφέρουν και συμπλοκή μεταξύ 40 αγοριών και κοριτσιών.

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στο Κερατσίνι, προκαλεί προβληματισμό για την αγριότητα της και κυρίως για την ευκολία με την οποία υπήρξε επίθεση σε βάρος έφηβων από άλλους έφηβους, ουσιαστικά χωρίς αιτία, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Η συμπλοκή έγινε στις 22:00 της Δευτέρας, στο 4ο Λύκειο Κερατσινίου όταν δύο 16χρονοι και ένας 14χρονος επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο και έναν 15χρονο.

Οι δράστες φέρονται να τραυμάτισαν τους δύο ανήλικους, προκαλώντας τους ελαφριά τραύματα.

«Πλακώθηκαν στις μπουνιές, έπαιξαν πολύ ξύλο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ένας περίοικος.

Όπως περιέγραψε, μια παρέα έφηβων είχε πιαστεί στα χέρια, με μέλη τους να τσακώνονται μεταξύ τους. Συνέχισε λέγοντας «τότε ήρθαν δύο παιδιά, τους ρώτησαν τι θέλουν εκεί και δίχως κάτι άλλο χαστούκισαν το ένα από τα δύο παιδιά».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, λίγο αργότερα έφτασε επί τόπου ο πατέρας του παιδιού που χτυπήθηκε και κάλεσε την Αστυνομία.

Όπως δε είπε ο κάτοικος της περιοχής, την αμέσως επόμενη μέρα υπήρξε νεα συμπλοκή έξω από το Λύκειο, αυτήν τη φορά μεταξύ 30-40 ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιων.

Η οικογένεια του 16χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών ανηλίκων οι οποίοι αναζητούνται από τους αστυνομικούς.

