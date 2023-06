Κοινωνία

Πύλος – ναυάγιο: Δεκάδες νεκροί μετανάστες (εικόνες)

Περίπου 100 μετανάστες έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Επιχείρηση διάσωσης και νότια της Κρήτης για περίπου 80 μετανάστες.

Τουλάχιστον 17 σοροί και 100 διασωθέντες έχουν περισυλλεγεί από το Λιμενικό Σώμα 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, στα διεθνή ύδατα, μετά την ανατροπή αλιευτικού σκάφους με αδιευκρίνιστο αριθμό παράτυπων μεταναστών.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο super puma στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όλοι οι διασωθέντες επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό του ΛΣ, μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, επτά παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Από το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ της περιοχής αλλά και το ΓΝ Καλαμάτας, ενώ ήδη έχουν μεταβεί από την Αθήνα και 2 οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με γιατρούς και διασώστες ώστε να συνδράμουν στο έργο διαλογής και διακομιδής των διασωθέντων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, κατόπιν εντολής από το Υπουργείο Υγείας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, μεταβαίνει εσπευσμένα στην Καλαμάτα ώστε να συντονίσει την επιχείρηση παροχής υγειονομικής περίθαλψης προς τους διασωθέντες μετανάστες από το ναυάγιο της Πύλου.

Επιχείρηση διάσωσης και νότια της Κρήτης

Με λεωφορεία μεταφέρονται στο Ηράκλειο, οι 80 περίπου μετανάστες που εντοπίστηκαν αργά χθες το βράδυ στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, ενώ επέβαιναν σε ιστιοφόρο που αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη. Οι μετανάστες και ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τη Συρια, το Ιράκ και την Παλαιστίνη και είναι όλοι σε καλή κατάσταση.

Το σημείο που μεταφέρονται είναι η αίθουσα λιμενεργατών στο Ηράκλειο, ενώ ανάμεσά τους είναι μια έγκυος που λόγω της κατάστασης της μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

