Παιδόφιλος - Αδελφός 63χρονου: Είναι καλό παιδί, αλλά έχει ψυχικές διαταραχές (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την "εκδρομή στην Ζάκυνθο" και τι ζητά από τον συλληφθέντα. Η εκπομπή μπήκε στο δωμάτιο που έκλεισε ο 63χρονος στην Ομόνοια για να πάει με την ανήλικη. Τι λέει ο πατέρας της 14χρονης στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο αδελφός του 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στην Ομόνοια για το «ερωτικό ραντεβού» με 14χρονη, στην οποία έστειλε φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου, αφέθηκε ελεύθερος και συνελήφθη πάλι την Τρίτη, μετά από έρευνα στο σπίτι του, στο Κιάτο.

«Ζητάμε συγνώμη… μας έκλεισε το σπίτι ο άνθρωπος. Είναι καλό παιδί, είναι άρρωστος λίγο. Ήταν καλό παιδί, αλλά είναι λίγο άρρωστος… Έχει ψυχικές διαταραχές. Δεν έχει χαρτί γιατρού. Δεν πάει στον γιατρό, φωνάζει. Του είπα "να πας στον γιατρό", "όχι" , λέει, "δεν πάω"», είπε ο αδελφός του 63χρονου.

Όπως συμπλήρωσε «Δεν ξέραμε τίποτα εμείς από αυτά τα πράγματα. Δεν ήξερα τίποτα. Μας είχε πει "Πάω εκδρομή με έναν φίλο μου στη Ζάκυνθο". Είδαμε το βίντεο στην τηλεόραση και καταλάβαμε ότι πρόκειται για εκείνον. Δεν ξέραμε. Είχε φύγει από την Πέμπτη να πάει στη Ζάκυνθο με ένα φίλο του.... και επειδή δεν έπαιρνε τηλέφωνο, ανησυχήσαμε».

«Ζητάμε συγνώμη. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Στεναχωρηθήκαμε. Και η μάνα μου έκανε εγχείρηση και είναι στεναχωρημένη. Είμαι χάλια εγώ και η μάνα μου, είμαστε χάλια γιατί στεναχωριόμαστε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάω εγώ και η μάνα μου. Το τι στεναχώρια. Όλο το χωριό το έμαθε εδώ», είπε εμφανώς αναστατωμένος ο αδελφός του συλληφθέντα.

Ερωτηθείς εάν εχει επικοινωνήσει μαζί του, απάντησε ότι «Με πήρε το πρωί μόνο, στις 6 η ώρα το πρωί από το νοσοκομείο, από ένα διπλανό τηλέφωνο και μου λέει "άστα, έστειλα μια φωτογραφία σε μια ανήλικη και με χτυπήσανε άσχημα και είμαι στο Γεννηματά" μου λέει. Και του λέει ο αστυνομικός "κλείσε το τηλέφωνο ρε" και το έκλεισε. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου μαζί του άλλο».

Προσέθεσε ακόμη ότι πρέπει «να πάει να ζητήσει συγνώμη, να πέσει στα πόδια του πατέρα της 14χρονης. Δεν ξέρω για άλλες περιπτώσεις, αυτό που έμαθα εγώ που τον χτύπησε ο πατέρας, από την τηλεόραση, να πάει να ζητήσει συγνώμη από τον πατέρα. Και ζητάμε συγνώμη εκ μέρους, αδερφός του, και η μάνα του και η αδερφή του. Ζητάμε συγνώμη… τώρα όλοι μαζί, για να ζητήσουμε συγνώμη και να πάει να ζητήσει και ο ίδιος. Να του πει "χίλια συγνώμη, έκανα λάθος, έκανα λάθος παιδί μου" να του πει…».

«Δεν λέγεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι ντροπή, ντροπή. Δεν τα περίμενα αυτά πράγματα, δεν περίμενα εγώ τέτοια πράγματα. Και η μάνα μου και κανένας. Και η αδερφή μου και οι ανιψιές μου, κανένας», κατέληξε ο αδελφός του 63χρονου.

Η εκπομπή παρουσίασε και το δωμάτιο ξενοδοχείου που είχε κλείσει και διέμεινε ο 63χρονος πριν παει στο ραντεβού με την ανήλικη και πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε και για να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της, αν δεν είχε υπάρξει η παρέμβαση της οικογένειας της και η σύλληψη του.

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας της 14χρονης, ο οποίος παγίδευσε τον 63χρονο και οδήγησε τους αστυνομικούς στην σύλληψη του:

