Θεσσαλονίκη: Νεαρές διακινούσαν ναρκωτικά (εικόνες)

Χειροπέδες σε δύο νεαρές γυναίκες πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Δύο νεαρές γυναίκες, φερόμενες ως μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κάνναβης, συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομική επιχείρηση στην Κατερίνη και στην Αθήνα.

Πρόκειται για μία 27χρονη και μία 21χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ναρκωτική ουσία που προοριζόταν να διακινηθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως προέκυψε, η πρώτη είχε παραλάβει τα ναρκωτικά από η δεύτερη, στην Αθήνα, και τα μετέφερε στην Κατερίνη.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους βρέθηκαν, επιπλέον, άγνωστη ουσία (καφέ χρώματος), συνολικού βάρους άνω των 7 κιλών, δύο πλαστικά φιαλίδια υγρής μεθαδόνης (βάρους 116 γραμ.), μία ζυγαριά ακριβείας, διάφορα σύνεργα δεματοποίησης ναρκωτικών ουσιών και το χρηματικό ποσό των 730 ευρώ.

