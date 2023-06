Ζώδια - Λίτσα Πατέρα:Ωραία και περίεργη η Τετάρτη (βίντεο)

Ζώδια

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

Για μια περίεργη αλλά και ωραία ημέρα μίλησε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η αστρολόγος, «Είναι ωραία μετά από πολύ καιρό γιατί ο Δίας, που είναι ο πλανήτης της επέκτασης, κανει μια ωραία όψη με τον Κρόνο και ότι καλό μας έρχεται, με ότι ασχολούμαστε θα είναι πολύ ευχάριστο ή θα είναι σταθερό για πολύ καιρό».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη ότι «Η Σελήνη είναι στον Ταύρο και μετά το μεσημέρι θα κάνει μια όψη με τον Άρη και δεν αποκλείεται να έχουμε νευράκια και εντάσεις».

«Η Αφροδίτη είναι στον Λέοντα και είμαστε πολύ καλά, έχουμε συναντήσεις και επιτυχίες, ενώ και ο Ερμής μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες σήμερα που να είναι σημαντικές. Ας αξιοποιήσουμε τις σταθεροποιητικές τάσεις και ας μην γκρινιάζουμε», επεσήμανε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

