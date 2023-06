Κόσμος

Kλιματική αλλαγή - Γερμανία: Eθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών

"Κάθε χρόνο 5000 έως 20000 Γερμανοί πεθαίνουν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών" είπε ο Γερμανός υπουργός Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ

Η Γερμανία δεν είναι υγειονομικά προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει καύσωνες, παραδέχθηκε ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ, και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άμεσων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στη Γερμανία δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε θανάτους από καύσωνα», δήλωσε ο υπουργός και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι κάθε χρόνο 5000 έως 20000 Γερμανοί πεθαίνουν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. «Εάν δεν κάνουμε τίποτα, θα χάνουμε κάθε χρόνο χιλιάδες ζωές χωρίς λόγο. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», πρόσθεσε και εξήγησε ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν γρήγορα ώστε τα μέτρα να εφαρμοστούν ήδη από φέτος.

Το 2022 η Γερμανία αντιμετώπισε πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, παρατεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας και ξηρασίας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για το Περιβάλλον, η περσινή χρονιά ήταν η πιο ζεστή από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων - όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη.

Το σχέδιο του υπουργού Υγείας βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει διαβάθμιση σοβαρότητας του καύσωνα και αντίστοιχα μέτρα για κάθε περίπτωση, όπως τη λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων και τη δωρεάν χορήγηση πόσιμου νερού. Πέρυσι, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωνε ότι δεν θεωρούσε απαραίτητο να υπάρχει εθνικό σχέδιο, θεωρώντας τα κρατίδια υπεύθυνα για τη λήψη μέτρων, ωστόσο, όπως επισημαίνει η αγγλόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle, ελάχιστες περιοχές διαθέτουν σχέδιο προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ, αντίστοιχα, πολλά νοσοκομεία δεν έχουν στρατηγική αντιμετώπισης ενδεχόμενης κρίσης λόγω καύσωνα.

