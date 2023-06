Πολιτική

Εκλογές – Τσίπρας: Έχουμε σχέδιο για τη στήριξη του ΕΣΥ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ιεράπετρα, εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για τις πολιτικές της.

«Η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι για εμάς η πρώτιστη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με τον σχεδιασμό της ΝΔ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το οποίο επισκέφτηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του σήμερα στον νομό Λασιθίου, στην Κρήτη. Όπως σημείωσε, τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη θα οδηγήσουν σε κλείσιμο δομών.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις που έκανε, αφού συνομίλησε με το προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, τόνισε ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυστυχώς, βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή που υπήρξε ποτέ. Και αυτό φαίνεται, νομίζω, απόλυτα ιδίως στα περιφερειακά νοσοκομεία».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη -«τα κρυφά, αλλά φανερώθηκαν μετά τις δηλώσεις Πνευματικού»- θα οδηγήσουν σε κλείσιμο δομών και ο νομός Λασιθίου «είναι ο πρώτος που θα υποστεί πλήγματα από αυτόν τον σχεδιασμό, καθώς η αντίληψή τους είναι: Μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, μείωση των δημόσιων δομών, μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μείωση φυσικά και του προσωπικού, καθώς ο σχεδιασμός δεν είναι για προσλήψεις, αλλά απλά για αντικαταστάσεις όσων θα φεύγουν σε σύνταξη και ακόμη και διαλογή ασθενών, όπως ο κ. Πνευματικός φανέρωσε». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε πως αυτό σημαίνει «ότι η έλλειψη δημόσιων δαπανών για την υγεία θα οδηγεί ακόμα και σε αυτήν την κυνική επιλογή. Όταν ένας ασθενής έχει χαμηλό προσδόκιμο ζωής, να μην του δίνεται η ακριβή θεραπεία».

Αντίθετα, σχολίασε, «όποιος έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, θα μπορεί να έχει ελπίδες να ζήσει με αξιοπρεπείς συνθήκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. "Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει" μάς είπε κάποιος υπουργός. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, εμείς έχουμε σχέδιο και στόχο να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας». «Η παροχή αξιοπρεπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ευημερίας για όλους, για μια κοινωνία ισότητας. Και αυτό περνάει και μέσα από την αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, την ανακατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον», συμπλήρωσε. Όπως ανέφερε, μόνο 2% προβλέπει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει πάνω από 10%, προκειμένου να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σημείωσε, επίσης, ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει αύξηση των μισθών των γιατρών, των πρωτοδιοριζόμενων γιατρών στα 2.000 ευρώ, 15.000 προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων όσοι έδιναν τη μάχη την περίοδο της πανδημίας, ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι για εμάς η πρώτιστη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας με τον σχεδιασμό της ΝΔ», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

