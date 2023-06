Πολιτική

Μειονότητα - Πρόεδρος Πομάκων: Oυρά 25 χιλιομέτρων από την Τουρκία για να ψηφίσουν στη Ροδόπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των Πομάκων για την πολιτικής κόντρας για την μειονότητα στην Θράκη.

-



Σοβαρές καταγγελίες για τα όσα κάνει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει ο Αχμέτ Ιμάμ πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων.

Ο ίδιος επισημαίνει πως χιλιάδες μουσουλμάνοι ταξίδεψαν από την Τουρκία για να ψηφίσουν: «Αυτά που σας λέω είναι αποδεδειγμένα. Στα σύνορα είχαμε ουρά αυτοκινήτων 25 χιλιομέτρων. Ήρθαν στην Ελλάδα και στην Ροδόπη για να ψηφίσουν στις ελληνικές εθνικές εκλογές. Ήρθαν και ψήφισαν και έφεραν το γνωστό αποτέλεσμα. Αυτό ανέκαθεν γινόταν και θα γίνεται. Όχι μόνο στις εθνικές εκλογές αλλά και στις διοικητικές εκλογές. Όλα τα αποτελέσματα είναι γνωστά και μπορούν να αναλυθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση και τις ελληνικές υπηρεσίες που κάνουν δημοσκοπήσεις.»

«Από την Καστάνη μέχρι τα σύνορα είναι 25 χιλιόμετρα. Ήταν γεμάτα αυτοκίνητα που ήρθαν να ψηφίσουν. Το 60 με 70% ψήφισε στο νομό Ροδόπη. Το 2015 με 2019 είχε ο νομός Ροδόπης δύο βουλευτές. Εμένα μου είχαν κάνει και μήνυση», επισήμανε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προετοιμασία που φέρεται να έχει κάνει το τουρκικό προξενείο στην περιοχή: «Το προξενείο έλαβε όλα τα μέτρα. Ήθελε να βγάλει τέσσερις με πέντε μουσουλμάνους βουλευτές που να είναι του χεριού του και της αρεσκείας του. Να είναι με τη γραμμή της Τουρκίας. Το προξενείο δουλεύει και κάνει καλά τη δουλειά του. Ήξεραν οι αρχές και προπαντός ρίχνω ευθύνη γιατί δεν δέχτηκαν να συναντήσουν κανέναν από τους κομματικούς συλλόγους.»

πηγή: enikos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη για φθορές σε 10 ΑΤΜ

“Αρένα” - ΕΣΥ: οι εφημερίες, τα ράντζα, τα φακελάκια και οι “διαλογές”

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)